Julio César Chávez regaña EN VIVO a comentarista de TV Azteca: “No ching… confundes a la gente”

Jaime Munguía venció por decisión unánime al ucraniano Sergiy Derevyachenko, de esta manera el pugilista mexicano mantuvo su racha invicta.

Los jueces determinaron que Munguía se impuso en tarjetas por 115-112, 114-113 y 114-113, es decir, fue una pelea pareja y quedó claro en el rostro de ambos boxeadores, específicamente Jaime cerró su triunfo en el round 12.

La pelea fue transmitía por el Box Azteca donde se vivió un regaño de Julio César Chávez a uno de los narradores del combate, César Castro.

Mientras esperaban para conocer la determinación de los jueces, César Castro expresó: “Es sin duda la mejor pelea en la carrera de Jaime Munguía”.

Situación que causó el enfado de Julio César Chávez y le respondió a su compañero de mesa.

“No, no, no un mejor doceavo round mejor de toda su vida, no digas la pelea, tú viste cómo lo golpearon toda la pelea, estuvieron a punto de noquearlo”, dijo expugilista.

Por ello Castro corrigió “Bueno, emocionante, la más complicada”. Julio César Chávez coincidió con estas palabras, pero regañó a su compañero.

“Sí eso sí di, no digas que fue la mejor pelea de su vida, no chingues, confundes a la gente, fue el mejor doceavo round en la historia de Jaime Munguía”, sentenció Chávez.

Así que César Castro aceptó que se equivocó y dio otro mensaje, destacando el gran trabajo de Munguía en el encordado.

“Tienes razón ‘Gran Campeón Mexicano’ me dejé llevar por lo que vi en el round número 12”, concluyó el comentarista de TV Azteca.