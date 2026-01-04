Más Información

Jorge Mañé desea que el pádel deje de ser un deporte elitista en México para que el país se vuelva potencia mundial

Jorge Mañé: “El pádel ya tiene un pie y tres cuartos en el movimiento olímpico”

En el Premier Pádel de Acapulco 2025, a partir de los Cuartos de Final no hubo ninguna pareja mexicana. España y Argentina dominaron el torneo, pues todos los participantes provenían de esas dos naciones.

Y aunque la popularidad de la disciplina acrecienta día tras día, a México le hacen falta un par de años y, condiciones puntuales, para poner a jugadores tricolor en la élite.

Jorge Mañé, presidente de la Federación Mexicana de Pádel, asegura que trabaja diariamente para que el deporte deje de ser elitista, y se vuelva accesible para todos.

“En el Mundial de Menores, el torneo más importante de fuerzas básicas, México obtuvo un Top 10 en ambas ramas, algo histórico. En el Panamericano de máxima categoría, obtuvimos dos medallas de bronce, detrás de Argentina y Brasil”, dijo.

También señaló que, lo que demanda su rol es crear oportunidades asequibles para que los jóvenes que quieran practicar el deporte.

“Seguimos con el objetivo de que el pádel llegue a todos los estratos sociales, con un programa que se llama ‘Pádel para todos’ donde en coordinación con autoridades municipales, estatales, empresarios, patrocinadores, la federación busca que cada vez tengamos más canchas públicas”. Diego Salgado Oliva.

