Jorge Mañé: “El pádel ya tiene un pie y tres cuartos en el movimiento olímpico”

El pádel en México vive uno de esos momentos en los que todo empieza a tomar forma. Para Jorge Mañé, presidente de la Federación Mexicana de Pádel, el deporte no está “cerca” de los Juegos Olímpicos… está prácticamente dentro. “No con un pie. Con un pie y tres cuartos”, como él mismo lo describió.

El deporte ya debutó en escenarios que forman parte del movimiento olímpico. Tuvo presencia en los Juegos Europeos de Cracovia, entró al medallero en los Juegos Asiáticos, también apareció en los Mediterráneos y se estrenó en los Sudamericanos. Es decir, todos los caminos ya están marcados, solo falta el paso final, que es entrar oficialmente al programa olímpico cada cuatro años.

Y evidentemente, esto es una tarea que también incluye a la CONADE y a Rommel Pacheco. Por eso, la Federación ha marcado una postura clara: que ningún deportista de la disciplina pague nada de su bolsillo. La idea es que el proceso deportivo (torneos, ranking, puntos y resultados) sea la única llave para entrar a la Selección Nacional, y que una vez dentro, la responsabilidad económica ya no sea un obstáculo.

“Ningún seleccionado vuelve a tener que costear nada, porque su participación se la gana todo el año en los entrenamientos, participando en los torneos y ganando, y creo que un magnífico premio es que la federación los apoye con la representación nacional en unos Juegos Olímpicos”.