Guadalajara.— Mientras la Copa del Mundo está en efervescencia, la directiva de las Chivas trabaja y ya presentó oficialmente a sus dos primeros refuerzos para el Apertura 2026.

Los volantes Kevin Castañeda y Jordan Carrillo son nuevos jugadores del Guadalajara, tras aprobar los exámenes médicos de rigor y firmar su respectivo contrato con el Rebaño Sagrado.

Ambos han reconocido públicamente que su llegada al equipo dirigido por Gabriel Milito representa un sueño cumplido, ya que en su niñez fueron aficionados al conjunto al que ahora tratarán de hacer más fuertes.

Castañeda y Carrillo firmaron vínculos multianuales con el Guadalajara, que fortalece su plantel, sobre todo en la zona de creación, ya que ambos llegan para ser competencia de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, quienes solían ser titulares indiscutibles para Milito, lo cual podría cambiar en el siguiente torneo.

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A partir de ahora sabrán lo que es recibir el apoyo de una familia de 40 millones de Chivahermanos. Bienvenidos al equipo más querido e importante del país, Kevin y Jordan. pic.twitter.com/VYcsD7FcYA — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) June 17, 2026

Aunque no se han dado a conocer cifras oficiales sobre ambas transferencias, ha trascendido que los rojiblancos habrían pagado cerca de tres millones de dólares a los Xoloitzcuintles de Tijuana por los derechos federativos de Kevin. En la operación estaría incluido el atacante Yael Padilla, al que el Rebaño Sagrado habría colocado una cláusula de recompra, por cualquier eventualidad.

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🇦🇹 ¡JORDAN CARRILLO YA ES JUGADOR DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA! 🔥 pic.twitter.com/I2o34C2nnT — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

En el caso de Jordan, quien tuvo un sobresaliente semestre con los Pumas, sus derechos federativos pertenecían al Santos, cuyos altos mandos lo habrían negociado a las Chivas a cambio de cinco millones de billetes verdes.

Ambos se unen a Luis Rey, quien regresa del Puebla tras un año cedido, como los nuevos rostros del Guadalajara para el Apertura 2026, aunque la directiva rojiblanca ha dejado claro que el mercado de fichajes podría no estar cerrado si aparece una opción que le atraiga.