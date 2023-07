Jimmy Lozano afirma que la Selección Mexicana ha cambiado: "Hoy el equipo es otro"

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, dijo que del equipo que encontró cuando llegó el primer día, al que tiene ahora en las semifinales de la Copa Oro, es otro, pero no es porque el anterior, “estuviera mal”.

El Jimmy trató de ser diplomático: “Hoy el grupo es otro, no es que antes estuviera mal. El cambio no es por nosotros, sino por ellos mismos. Les ayudamos un poco dentro de la cancha y un poco fuera. Reitero yo no los veía mal, pero del primer día que los vi a ahora, no tiene nada que ver”.

Lee también México derrota a Costa Rica y consigue su boleto a semifinales de la Copa Oro

El Tricolor venció 2-0 a Costa Rica y eso tiene muy entusiasmado a Lozano. “Me deja un gran sabor de boca el triunfo, porque somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la concentración seguiremos siendo candidatos para ganar la Copa. Me gusta mucho el grado de concentración que se tuvo, no hubo distracciones como históricamente ha pasado”.

Destacó la labor defensiva: “Parecíamos avispas, hormigas cuando perdíamos al balón y ese gran compromiso es de un gran equipo competitivo”.

El juego fue duro: “En el primer tiempo nos costó entender donde teníamos más posibilidad de progresar y Costa Rica estaba contragolpeando muy bien. No debemos arriesgar tanto porque es un primer tiempo, porque viene el desgaste… Pasaba un poco lo de Qatar, pero con correcciones en el medio tiempo los muchachos supieron bien lo que tenían que hacer, y los tres que entraron fueron los que generaron el segundo gol”.

Sobre el estado de salud de Edson Álvarez, mencionó: “Edson salió por un golpe que recibió, pero parece que está mejor. Tendremos que esperar un día para ver qué le pasa”.

La gente se le entregó al equipo mexicano, mostrando el otro lado de la moneda después de lo que pasó en el juego ante Qatar en Santa Clara: “Creo que no existe odio en la Selección, la afición se condiciona un poco con lo que le hacen escuchar, pero de mi parte trato de escuchar poco, y no porque no me interese, lo que pasa es que estoy concentrado en la Selección".