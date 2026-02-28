Jasmine Paolini demostró carácter y autoridad en el Mérida WTA 500 al superar un complicado inicio frente a la británica Katie Boulter en los cuartos de final.

La italiana, favorita del torneo, sufrió un arranque inesperado en la cancha principal del Yucatán Country Club, donde la tenista de Leicester impuso un tenis agresivo y preciso que la llevó a llevarse el primer set por un contundente 6-0.

La afición local quedó atónita ante el dominio inicial de Boulter, que parecía encaminarse a dar la sorpresa ante una de las jugadoras más en forma del circuito. Sin embargo, Paolini reaccionó con madurez y determinación a medida que avanzaba el encuentro.

Tras el golpe recibido en el primer parcial, la italiana comenzó a encontrar su ritmo, incrementando su confianza en los golpes de fondo y mejorando notablemente su porcentaje de primeros servicios.

Poco a poco fue neutralizando la potencia de Boulter, quien, pese a seguir complicando el trámite con su agresividad, no pudo mantener el mismo nivel de acierto. Al final, Jasmine Paolini cerró el partido con autoridad al ganar los dos sets siguientes por idénticos 6-3, sellando su boleto a las semifinales del torneo yucateco.

“El primer set fue muy difícil. Ella jugaba muy bien. Pero de mi lado, tuve que jugar un poco más profundo para golpear la bola más fuerte. Me dije: ‘si jugabas lento y corto, ella iba a golpear todas las bolas, tienes que elevar el nivel’. Lo hice, pero fue difícil. Espero que sea más consistente desde el primer punto. Creo que ese será el objetivo de mañana”, dijo Paolini.

Shuai Zhang es otraa semifinalista

A sus 37 años, Shuai Zhang demostró que la experiencia y la determinación siguen pesando más que los años en la cancha.

Con una leve sonrisa al final de su partido, la china dejó atrás a la joven promesa Victoria Jiménez Kasintseva en sets corridos (6-1, 6-3) y se metió en las semifinales del Mérida WTA 500, su mejor resultado del año.

Proveniente de la qualy, Zhang no solo dio la sorpresa al eliminar antes a la campeona defensora Emma Navarro en la ronda anterior, sino que ahora sueña con dar un paso mas para instalarse el el duelo por el título del certamen emeritense.

“Ya no soy tan joven y mi cuerpo lo siente, pero estoy muy orgullosa”, confesó luego de la victoria. Ahora, a asiática deberá enfrentar a la polaca Magdalena Frech por el pase al duelo por el título. “Espero que tengamos un gran partido mañana, sin importar el resultado estoy muy feliz de cómo he jugado esta semana en Mérida".

Cristina Bucsa completó una jornada redonda en Mérida

La tenista Cristina Bucsa vivió un día de ensueño en el quinto día de actividades del Mérida WTA 500, pues además de sellar su pase a la semifinal de singles tras vencer a Zeynep Sönmez en cuartos de final, la española también brilló en el torneo de dobles al asegurar, junto a la china Xinyu Jiang, su lugar en la final de dobles.

La europea y la asiática se impusieron por parciales de 7-5 y 6-2 a la indonesia Janice Tjen y la polaca Katarzyna Piter, en un duelo que tuvo una duración de una hora 24 minutos.

“Estoy muy orgullosa de cómo ha ido esta semana, después de no haber ido tan bien al principio del año. Sí que me han tocado oponentes muy duras, y en varias ocasiones he estado ahí, un poco que tenía que jugar un poco más agresiva, pero bueno, he aprendido de eso y aquí lo estoy demostrando, y me siento muy orgullosa de lo que estoy consiguiendo”, mencionó Bucsa, quien junto a su compañera espera a la dupla ganadora del duelo entre las chinas Tang y Xu, ante la británica Lumsden y la neerlandesa Haverlang.

