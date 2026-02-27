Zeynep Sönmez, campeona del Mérida WTA 2024, cae en cuartos y se despide el torneo yucateco

Una fuerte exclamación de desilusión resonó en las gradas de la cancha principal del Yucatán Country Club al concluir el segundo set del partido entre Zeynep Sönmez y Cristina Bucsa.

La afición mexicana, que había llegado con grandes expectativas de ver a la tenista turca avanzar en el Mérida WTA 500, vio frustradas sus ilusiones cuando la española se impuso con claridad.

El público, especialmente los niños que no dejaban de animar desde las tribunas, había depositado su confianza en una posible remontada de Sönmez tras caer en el primer parcial, pero el desarrollo del encuentro no les dio esa satisfacción.

Desde el arranque del primer set, Cristina Bucsa mostró una superioridad evidente que marcó la diferencia. La tenista española controló los intercambios y aprovechó los errores de su rival, lo que generó visible frustración en Zeynep Sönmez.

Cada vez que la turca se acercaba a su toalla para secarse el sudor, su lenguaje corporal dejaba en claro su inconformidad con el rumbo del partido.

Bucsa se llevó la manga inicial por 6-3, dejando a la afición mexicana con la esperanza de una reacción en el segundo parcial, el cual comenzó de forma similar, con Bucsa tomando una ventaja importante que parecía sentenciar el duelo.

Sin embargo, el coraje y el ímpetu de Zeynep Sönmez le permitieron reaccionar y reducir la diferencia hasta colocarse 4-5, lo que avivó momentáneamente la ilusión de una remontada entre sus seguidores.

A pesar del esfuerzo, la española mantuvo la calma, ganó el game decisivo y cerró el partido a su favor, para asegurar su boleto a las semifinales del torneo yucateco.

Magdalena Frech logra su pase a semifinales

Antes, la polaca Magdalena Frech salio con una gran sonrisa del cancha principal del Yucatán Countru Club luego de adjudicarse la victoria ante la checa Marie Bouzkova y colocar su nombre en la ronda semifinal del Mérida Open WTA 500.

La batalla fue intensa tras una prolongada batalla de casi tres horas contra la cuarta cabeza de serie. Al final Frech se impuso por 6-3, 4-6 y 6-3, en un duelo reñido tal como ocurrió en sus dos enfrentamientos previos (Cincinnati y Auckland en 2024).

Con un juego sólido y consistente, la polaca logró su primera semifinal desde que conquistó el título en Guadalajara 2024 —su único trofeo en el circuito WTA y también en un WTA 500—, en un partido marcado por el calor extremo de Mérida.