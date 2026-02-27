Isabella Fierro confiesa la admiración que siente por Lorena Ochoa

Isabella Fierro, una de las golfistas mexicanas más prometedoras de la actualidad, no oculta la admiración que siente por Lorena Ochoa, quien ha sido como una guía en una carrera, ya que la ha inspirado desde su natal Mérida hasta los greens de la LPGA.

La yucateca de 25 años reveló cómo la exnúmero uno del mundo ha marcado su vida, no solo como deportista, sino como persona, mientras se prepara para brillar en eventos como el de Mayakova, que volverá a la Riviera Maya en abril de 2026.

“Yo la sigo admirando, sigo queriendo seguir sus pasos a mi manera, pero con su legado. Y sí, sigo en contacto, yo creo que hablamos una vez a la semana o dos y siempre está con el teléfono abierto, en cuanto necesite de ella, está con las manos abiertas y me dice: ‘cualquier cosa que necesites dentro y fuera del campo de golf aquí estoy para ti’ y siempre se agradece ese apoyo”, reveló Fierro.

Lorena Ochoa confía que México puede ganar medalla de oro en Los Ángeles 2028 - Foto: México Riviera Maya Open at Mayakoba

“Tenemos historias muy parecidas desde que estábamos muy pequeñas, Lorena ha sido no solo una mentora, realmente como una segunda mamá, como una amiga, me ha dado un ‘chorro’ de consejos en el tema del golf, de ser mujer sobre lo que te puede afectar”, mencionó la golfista de 25 años de edad al agregar que su carrera ha tenido situaciones muy parecida a las de Ochoa.

“También pase por cirugías de la mano como ella, tenemos cosas parecidas. Y el tener a una persona que realmente lo ha hecho todo en el tema golfístico, como mujer, tiene su fundación, tiene hijos, sigue apoyando al golf femenil mexicano; realmente te dice algo”, añadió Fierro.