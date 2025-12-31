James Rodríguez, cerca de continuar su carrera en la MLS

La novela sobre el futuro de James Rodríguez previo a la Copa del Mundo de 2026 está por iniciar un nuevo capítulo.

Después de un paso irregular por la Liga MX, la estrella de la Selección de Colombia quedó en libertad y espera la mejor oferta para continuar su carrera con miras a llegar en óptima forma al torneo de FIFA.

El exjugador de León, quien estuvo envuelto en rumores sobre ofertas de diferentes clubes, ahora tendría una nueva opción para jugar el primer semestre de 2026.

De acuerdo con información de medios en Colombia, a la mesa del cafetalero llegó una oferta de la MLS, en específico del Columbus Crew, institución que lo colocaría con el estatus de jugador franquicia.

Los reportes señalan que uno de los principales atractivos que Rodríguez vería para aceptar sería la posibilidad de enfrentarse a Lionel Messi, estrella del Inter Miami.

Se espera que en los primeros días de enero ambas partes oficialicen el movimiento, lo que representaría un nuevo golpe mediático para el balompié estadounidense.

Durante su estancia en la Liga MX con el Club León, James Rodríguez vivió una etapa corta pero intensa que atrajo la atención de la afición y la prensa.

El mediocampista colombiano debutó en febrero de 2025 frente a Pachuca y, a lo largo de la temporada, acumuló 12 encuentros y 5 anotaciones.