La veterana figura mexicana de la Liga MX que jugará en un histórico de Sudamérica

El mercado de fichajes de diciembre trajo buenas noticias para uno de los futbolistas más veteranos de la Liga MX, al confirmarse su fichaje con un importante club del continente.

Luego de un largo recorrido, Javier Salas, exjugador de Cruz Azul y Puebla, saldrá al extranjero para probar suerte en Perú.

El mediocampista, quien formó parte de la plantilla de FC Juárez para el Apertura 2025 y disputó un total de 58 partidos en tres campañas, será ahora jugador del Melgar.

Con 32 años de edad, el experimentado volante de contención llega en condición de agente libre por un año, con la intención de recuperar su nivel en tierras andinas.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, sería cuestión de horas para que el mexicano realice el viaje y conozca a sus nuevos compañeros.

En el club peruano, Javier Salas se reunirá con Juan Reynoso, técnico que lo dirigió en varias etapas en México.