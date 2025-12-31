Jair Pereira explota contra un compañero suyo por criticar a las Chivas: "Eres un imbécil"

Más Información

, campeón con las Chivas en 2017, defendió al Guadalajara de las críticas del periodista Ángel García Toraño en una emisión de Cuadro Titular, programa estelar de FOX Deportes.

En medio de un debate sobre los logros del Rebaño, los ánimos se calentaron entre el exfutbolista y el periodista deportivo, al punto de que Jair Pereira recurrió a los insultos para defender a su exequipo.

"Con todo respeto, eres un imbécil, así. No eso si te lo voy a decir", mencionó Jair.

"Aquí y fuera del aire, ¿Qué traes? Como la de Peláez y Faitelson", agregó ya en tono de broma recordando la icónica discusión entre el exdirectivo del América y el actual conductor de Televisa en su tiempo en ESPN.

Más tarde, Jair Pereira y Toraño aclararon que todo se trataba de una broma, ya que uno de los productores del programa pensó que la tensión era real.

