Isabella Fierro, la golfista que empezó a jugar a los 6 años rodeada de niños y que regresa a la LPGA

A inicios de octubre, tras terminar en tercer lugar del EPSON Tour Championship en el Campo Celebrity del Indian Wells Resort Club, en California, Isabella Fierro aseguró su tarjeta de regreso a la LPGA.

La golfista yucateca debutó como profesional en 2022 y tras un año en la categoría de desarrollo del golf femenil, tuvo su primer ascenso a la LPGA para la temporada 2024, en la que fue nombrada Novata del Año tras jugar 23 torneos, incluidos tres Majors.

No pudo mantener su tarjeta, pero este año, con actuaciones destacadas incluidas seis apariciones dentro del top 10 en el EPSON Tour, firmó su boleto de regreso al máximo circuito.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes , Fierro recordó cómo fueron sus inicios en el golf a los seis años, cuando jugaba rodeada de niños por la falta de desarrollo del deporte en la rama femenil, y compartió su emoción por estar de vuelta en la LPGA.

"Me he sentido súper tranquila y contenta por haber ganado la tarjeta, me he enfocado y solidificado en mi proceso y a diferencia de hace dos años, en vez de enamorarme tanto con la meta de estar en la LPGA, me enamoré con el proceso de cómo me recupero, cómo entreno, descanso, me alimento, y al final eso es lo que me ha hecho tener ese resultado", declaró.

Con un nuevo entrenador y un psicólogo deportivo como parte fundamental de su equipo, Fierro reconoce que "estoy muy bien preparada para este nuevo reto. Ellos me han ayudado a tener orden, a entender por qué hago las cosas y cómo son las cosas. Ahora trabajo mucho el cómo posicionarnos en el campo, simular situaciones de estar en competencia y bajo presión, y trabajamos mucha coordinación y visualización".

Isabella, de 24 años, será la segunda mexicana junto a Gaby López en competir en la LPGA la temporada que viene.

