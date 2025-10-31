Isabella Fierro confiesa cómo pasó de una lesión que pudo terminar su carrera al máximo escenario en el golf

El 19 de septiembre de 2017, México sufrió una de las peores tragedias en su historia con el sismo de 7.1 en la escala de Richter que sacudió a la capital del país y estados aledaños. Al mismo tiempo, la golfista Isabella Fierro se encontraba en un hospital recuperándose de una lesión que pudo terminar su carrera.

Con su muñeca derecha destrozada , dos ligamentos cortados y un hueso fuera de lugar, la joven yucateca escuchó la peor noticia que puede recibir una deportista llamada a ser la nueva promesa del deporte de los bastones en México: "Tú no vas a volver a jugar al golf".

Después de una cirugía que duró varias horas, Fierro tuvo reconstrucción total de su muñeca con un injerto tomado del tendón de Aquiles. Estuvo cuatro meses sin caminar, siete con yeso completo, y tuvo que superar estar en silla de ruedas para volver a caminar los campos de golf.

"Pasar por esa operación me formó completamente como jugadora y como persona, porque al final teniendo 17 años, que me dijeran que podía ser posible que no volvería a jugar me impactó muchísimo", recordó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

"Después de la operación, pasé de ser una niña muy activa, muy alegre, a alguien que no podía caminar tres pasos, tenía un yeso en mi mano y me quitaron parte de mi aquiles, no podía caminar cuatro meses y estuve en silla de ruedas, pero trabajé mi aspecto mental y la resiliencia y me formó mucho como persona, me dio carácter para saber qué es lo que quería y tener mi meta muy en claro", agregó la golfista yucateca que firmó su tarjeta de regreso a la LPGA a principios de octubre.

