Isabella Fierro, la golfista que sueña con representar a México en Los Ángeles 2028; esta es su historia

Desde el regreso del golf al programa de los Juegos Olímpicos en Rio 2016, México ha tenido grandes representantes tanto en la rama varonil como en la femenil.

Gaby López y María Fassi se han ganado su lugar en las ediciones pasadas de la justa veraniega y de cara a Los Ángeles 2028, la golfista yucateca Isabella Fierro sueña con defender la bandera tricolor en el escenario principal.

Para Los Ángeles 2028, además, el Comité Olímpico Internacional agregó un nuevo evento de golf a la tradicional disputa por la gloria en la rama individual varonil y femenil. Ahora, habrá un formato mixto de equipos, que se jugará bajo un formato de 26 hoyos, los primeros 18 bajo la modalidad de tiro alterno, los segundos en mejor bola.

La golfista Isabelle Fierro disfruta el proceso. FOTO: GS Sports Management

Fierro, recientemente ascendida a la LPGA, sueña con poder representar a México en California.

"Es una de mis metas más grandes poder representar a México en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles", confesó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

En Rio 2016, Fierro tenía 16 años y estaba forjando su carrera como profesional. Ahora, tiene su objetivo establecido de convertirse en atleta olímpica.

"Está en mis planes pero no me pongo la presión de que es ahora o nunca más. Soy muy joven y sí aspiro a metas muy grandes, pero también se trata de empezar a caminar, luego trotar, correr, y solidificar el proceso", agregó.

En Los Ángeles 2028, los distintos eventos de golf se llevarán a cabo en el prestigioso Riviera Country Club, un campo clasificado entre los 25 mejores campos de Estados Unidos y entre los 50 mejores del mundo.

Ha sido parte del calendario del PGA Tour en Los Ángeles desde 1973, y albergó los Campeonatos PGA de 1983 y 1995. Por si fuera poco, será sede del Abierto Femenino de Estados Unidos en 2026 y tiene confirmado el de hombres en 2031.

Allí, Isabella Fierro quiere hacer historia.

