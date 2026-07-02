Atlanta.— Inglaterra soportó la presión y ahora se encamina a la Ciudad de México.

Harry Kane salió al rescate del Equipo de la Rosa, al anotar dos goles en el segundo tiempo, y los Tres Leones doblegaron (2-1) a República Democrática del Congo, para citarse con México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

“Se trataba simplemente de seguir insistiendo, y nuestro momento llegaría”, manifestó el goleador. “Hablamos de atreverse a ser el héroe. Puede ser cualquiera del equipo... Quien sea. Tenemos momentos de héroe, y me tocó el día”.

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Se salvaron de otra desastrosa participación. Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fue la segunda victoria de Inglaterra en un Mundial, luego de haber recibido el primer gol, y los campeones de 1966 jugarán contra el Tricolor —en el Estadio Azteca— el domingo. La selección inglesa volverá a ese escenario 40 años después del legendario cruce contra Argentina en los cuartos de final de 1986, partido recordado por las icónicas conquistas de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Llegar hasta ahí no fue fácil, contra un rival que estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

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La única otra victoria que tiene Inglaterra —en un Mundial— después de ir perdiendo, fue en la final de 1966 —contra Alemania Federal— en el estadio Wembley.

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Con sus goles (75’ y 86’), Kane se aseguró de que ocurriera de nuevo en el estadio Mercedes-Benz, al ampliar su récord como máximo anotador de su país en la historia del torneo, a 13 dianas.

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