Horarios y canales para ver EN VIVO a Santiago Giménez en el Milan vs Udinese, HOY, sábado 11 de abril

Este sábado continúa la actividad de la jornada 32 en la Serie A con el cruce entre AC Milan y Udinese en el mítico San Siro, con el equipo dirigido por Massimiliano Allegri obligado a ganar por jugar en casa y para mantenerse en la zona de clasificación a Champions League.

A pesar de sufrir la derrota ante Napoli, los rossoneros siguen con la posibilidad de escalar a la segunda posición, pero para eso deben hacerse fuertes de local.

"Nos faltan algunos puntos para alcanzar nuestro objetivo. Hay margen de mejora. Necesitamos afrontar este momento con gran serenidad y claridad. Será un partido difícil contra un equipo físico. Necesitamos mantener la concentración. Estamos en buena forma y no podemos excedernos, jugando con buena técnica y gran orden", declaró Allegri en la previa del partido.

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Por su parte, el Udinese ocupa el lugar 11 en la tabla de posiciones con 40 puntos, lejos de la zona de clasificación a torneos europeos, pero viene de empatar 0-0 contra la gran revelación, Como, gracias a una sólida actuación.

Además, los equipos "chicos" siempre se crecen cuando visitan a uno de los más grandes de la liga y por eso el Milan no debe confiarse.

El delantero mexicano Santiago Giménez, que ya volvió a las canchas después de su extenso proceso de rehabilitación, no está contemplado para ser titular, pero podría ver minutos en la segunda parte.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER MILAN VS UDINESE?

Día: sábado 11 de abril

Horario: 10:00 horas

Transmisión: ESPN 2

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