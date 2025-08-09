Más Información

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Andrés Guardado confesó que pudo ser jugador del Cruz Azul; "Me hablaron"

Horario y canales para ver EN VIVO el juego de Playoffs entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán; hoy sábado 9 de agosto

Pelea en la Liga MX Femenil termina con expulsadas; jalones de pelo y empujones en el campo de juego

Raúl Jiménez anota de tiro libre con el Fulham; así fue el gol del mexicano

El camino al bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para los inicia este sábado en casa. El estadio Alfredo Harp Helú será sede del primer juego de playoffs de la Pandilla Escarlata en el que se medirán ante los Leones de Yucatán.

La serie — a ganar cuatro juegos — dará inicio la tarde de este sábado en el Diamante de Fuego en donde los líderes de la Zona Sur se medirán al incómodo invitado de último minuto. Con la ventaja de iniciar en casa, los Pingos buscarán iniciar la Postemporada con victoria para reducir el estrés de conseguir triunfos en la complicada aduana que representa ir al estadio Kukulcán.

En el duelo monticular habrá dos serpentineros estadounidenses. Tommy Doyle (6.11) será el pitcher abridor por los melenudos, mientras que Brooks Hall (6.86) hará lo propio por los escarlatas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el primer duelo de playoffs entre Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México este sábado 9 de agosto?

El primer duelo de la Postemporada para los Diablos Rojos del México en 2025 será transmitido por señal privada, además de servicio de streaming.

  • Fecha: Sábado 9 de agosto
  • Hora: 16:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y LMB.TV

