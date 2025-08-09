Horario y canales para ver EN VIVO el juego de Playoffs entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán; hoy sábado 9 de agosto

El camino al bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para los Diablos Rojos del México inicia este sábado en casa. El estadio Alfredo Harp Helú será sede del primer juego de playoffs de la Pandilla Escarlata en el que se medirán ante los Leones de Yucatán.

La serie — a ganar cuatro juegos — dará inicio la tarde de este sábado en el Diamante de Fuego en donde los líderes de la Zona Sur se medirán al incómodo invitado de último minuto. Con la ventaja de iniciar en casa, los Pingos buscarán iniciar la Postemporada con victoria para reducir el estrés de conseguir triunfos en la complicada aduana que representa ir al estadio Kukulcán.

En el duelo monticular habrá dos serpentineros estadounidenses. Tommy Doyle (6.11) será el pitcher abridor por los melenudos, mientras que Brooks Hall (6.86) hará lo propio por los escarlatas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el primer duelo de playoffs entre Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México este sábado 9 de agosto?

El primer duelo de la Postemporada para los Diablos Rojos del México en 2025 será transmitido por señal privada, además de servicio de streaming.