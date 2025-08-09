Pelea en la Liga MX Femenil termina con expulsadas; jalones de pelo y empujones en el campo de juego

Más Información

Este viernes se vivió una escena lamentable en la , cuando la violencia se presentó en el estadio Olímpico Benito Juárez, durante el partido de la jornada 5 entre las Bravas de Juárez y Tijuana.

Al minuto 23 de partido, las futbolistas Miah Zuazua de Juárez y Natividad Martínez de Tijuana se enredaron en una jugada por el mediocampo por la disputa del balón.

Las agresiones comenzaron cuando Zuazua lanzó un manotazo a la cara de Martínez, que respondió y ahí empezaron los empujones entre ellas, hasta que Natividad agarró a Zuazua del pelo y la jaló hacia el césped.

De inmediato, las jugadoras de ambos equipos fueron separadas por sus compañeras y la árbitra Érika Monserrat González Nevarez terminó por expulsarlas.

El partido terminó 2-0 en favor de las Bravas, gracias a los goles de Liliana Mercado y Jasmine Cázares.

