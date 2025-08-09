Más Información
Pelea en la Liga MX Femenil termina con expulsadas; jalones de pelo y empujones en el campo de juego
Este viernes se vivió una escena lamentable en la Liga MX Femenil, cuando la violencia se presentó en el estadio Olímpico Benito Juárez, durante el partido de la jornada 5 entre las Bravas de Juárez y Tijuana.
Al minuto 23 de partido, las futbolistas Miah Zuazua de Juárez y Natividad Martínez de Tijuana se enredaron en una jugada por el mediocampo por la disputa del balón.
Las agresiones comenzaron cuando Zuazua lanzó un manotazo a la cara de Martínez, que respondió y ahí empezaron los empujones entre ellas, hasta que Natividad agarró a Zuazua del pelo y la jaló hacia el césped.
De inmediato, las jugadoras de ambos equipos fueron separadas por sus compañeras y la árbitra Érika Monserrat González Nevarez terminó por expulsarlas.
El partido terminó 2-0 en favor de las Bravas, gracias a los goles de Liliana Mercado y Jasmine Cázares.
