Guadalajara Open 2025: Iva Jovic alcanza la final y se enfrentará a Emiliana Arango por el título

La tenista más joven del torneo sigue asombrando en el Guadalajara Open AKRON 2025, gracias a sus impresionantes actuaciones.

Sufrió demasiado en la ronda de semifinales, pero se quedó con la victoria en tres sets

(6-3, 6-7 y 6-3) ante la checa Nikola Bartunkova.

Habrá tercer set en la segunda semifinal del Guadalajara Open 2025 🔥



Nikola Bartunkova e Iva Jovic están brindando un juegazo en el estadio AKRON de Tenis 🎾



El boleto a la final está más que reñido 👏🏼 pic.twitter.com/Egjroysi9D — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 14, 2025

Ahora, tendrá que enfrentarse a la colombiana Emiliana Arango en la gran final, que se disputará este domingo en la Perla Tapatía.

Con tan solo 17 años, Iva Jovic ya escribió su nombre en la historia del torneo de la WTA. Ni su corta edad le ha impedido robarse los reflectores.

Lee también Gustavo Santoscoy Jr. afirma que el tenis mexicano “vive una gran etapa”; pide paciencia para que los y las jóvenes aprovechan sus oportunidades

La joven tenista estadounidense llegó a la séptima edición del Abierto de Guadalajara como una competidora más. Realmente, no figuraba en el cuadro principal.

Aunque, sí llama poderosamente la atención por su corta edad; sin embargo, con el paso de sus partidos, cada vez atraía más miradas.

Su estilo de juego, su confianza sobre la cancha, su agresividad y su serenidad al momento de afrontar la adversidad eran más que evidentes.

Hasta el público mexicano comenzó a regalarle su apoyo. Rápidamente, se ganó el cariño de los aficionados en el Centro Panamericano de Tenis.

Iva Jovic no decepcionó en la ronda de semifinales, demostró carácter, fortaleza y se instaló en la disputa por el título.

Lee también Gustavo Santoscoy Jr. sobe el Guadalajara Open AKRON; “Es emocionante recibir a las mejores tenistas del mundo”

No obstante, sufrió y sufrió demasiado. Todo parecía indicar que se quedaría con el boleto en dos sets, pero la checa Nikola Bartunkova impuso resistencia, reaccionó para quedarse con la segunda manga y forzar a que se jugara una tercera.

La joven estadounidense luchó, se esforzó al máximo y se instaló por el trofeo de El Árbol de la Vida. Será la primera vez que dispute una final de la WTA, por lo que, sin duda alguna, será más que especial.

Su rival, Emiliana Arango, no será nada sencilla, pero Iva Jovic está lista para encarar el partido ante la colombiana, que, contará con la experiencia de su lado, a pesar de que sólo es siete años mayor. El estadio AKRON arderá este domingo por la tarde.