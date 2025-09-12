Giuliana Olmos tras clasificar a la final del Guadalajara Open: “Es más especial por jugarla en México”

Giuliana Olmos se robó los reflectores en el Guadalajara Open AKRON 2025, al alcanzar la final en el torneo de dobles.

Este viernes, el quinto día de actividades del certamen de la WTA, la tenista mexicana consiguió la hazaña de clasificar a la disputa por el trofeo de El Árbol de la Vida.

Junto a su compañera, la indonesia Aldila Sutjiadi, Gugu logró obtener su boleto a la última instancia, gracias a su contundente victoria sobre las estadounidenses Quinn Gleason y Jessie Aney.

En dos sets, con parciales de 6-3 y 6-4, la jugadora tricolor y su pareja no tuvieron problemas y se llevaron el triunfo en el Grandstand del Centro Panamericano de Tenis.

Después del partido, Giuliana Olmos platicó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y compartió sus impresiones sobre alcanzar una nueva disputa por el título, ya que, en 2021, llegó a una, pero la perdió.

Lee también Guadalajara Open: La mexicana Giuliana Olmos se instala en la final de dobles y buscará revancha en casa

“Es bonito llegar otra vez, no es que cada semana llegue a la final. Va ser un poquito más especial porque estamos en México y voy a disfrutar a la gente. Es muy bonito que pueda jugar en México y qué orgullo tener una mexicana en la final, voy a hacer lo mejor que pueda para representar a nuestro país y espero que podamos ganar la final”, declaró Gugu.

Respecto a que su partido de los cuartos de final no se puedo disputar porque las rivales causaron baja, Giuliana Olmos aceptó que podría beneficiarles por tener un día libre antes de disputar la final.

“Es una ventaja, [pero] no estaba preparada para jugar un partido hoy; anoche me puse muy tensa, tuve que cambiar mi mentalidad y creo que tener un día más de descanso es una ventaja para relajarme un poquito”, mencionó.

Gugu también platicó acerca del juego que ha desarrollado con la indonesia Aldila Sutjiadi, con quien está disputando su tercer torneo.

“Las dos estamos jugando muy sólidas, nuestros juegos se complementan, las dos jugamos agresivas y las dos jugamos muy bien en la red y eso nos ayuda. Siento que hoy jugamos bien, las otras también jugaron bien, fueron agresivas, pero intentamos ser más agresivas, jugamos con mucha energía y creo que por eso ganamos”, señaló.

Giuliana Olmos se encuentra a un paso de levantar el título del Guadalajara Open AKRON 2025. El próximo domingo la tenista mexicana va por su revancha.