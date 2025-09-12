Guadalajara Open: Camila Osorio es eliminada por Iva Jovic y deja escapar su sueño de ser campeona en México

Camila Osorio aterrizó en nuestro país con el único objetivo de conquistar el trofeo del Guadalajara Open AKRON 2025. Soñaba con ser campeona en México.

Desafortunadamente para la tenista colombiana, se enfrentó a la jugadora más joven del torneo, Iva Jovic, quien demostró esa hambre de trascender en la Perla Tapatía y de seguir creciendo en su carrera.

La nacida en Cúcuta fue sorprendida por la estadounidense y, en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-2, terminó siendo barrida en el estadio AKRON de Tenis, ante la decepción del público mexicano que la apoyaba.

De esta manera, la californiana, de tan solo 17 años, eliminó a una las favoritas a quedarse con el trofeo de El Árbol de la Vida y que, en la última edición, había alcanzado la instancia de semifinales. Una increíble hazaña para su corta edad.

Antes de la catastrófica caída de Camila Osorio, el dramatismo se hizo presente en el Centro Panamericano de Tenis, cuando la lluvia, de nueva cuenta, obligó a que se suspendiera el partido por dos horas.

La propia colombiana fue la primera en pedir al juez de silla que se tuviera preocupación con las condiciones climatológicas, sobre todo porque se encontraba cerca de perder la primera manga.

Después de la reanudación, la tenista latinoamericana no volvió a ser la misma y únicamente pudo quedarse con dos juegos en el segundo set.

Iva Jovic mantuvo la calma, demostró templanza y supo controlar las acciones del duelo, mientras que su rival estuvo cerca de desquitar la rabia porque no le salían las cosas con su propia raqueta.

A pesar de que la de Cúcuta contaba con el cariño del público tricolor, la estadounidense supo manejar esa situación y se mantuvo con la mente completamente enfocada en su juego. No falló en ningún momento.

Ahora, en los cuartos de final del Guadalajara Open, la joven tenistas se medirá con Victoria Kasintseva, quien avanzó a la tercera ronda tras dejar en el camino a Veronika Kudermetova.

Por su parte, Camila Osorio se pierde de la gran oportunidad de conquistar el título en México; en esta edición, se quedó bastante lejos de su sueño.