Giuliana Olmos tras conseguir su clasificación a cuartos de final del Guadalajara Open: Estoy muy feliz de ganar en casa

Finalmente, el duelo de mexicanas, en dobles, en el Guadalajara Open AKRON 2025 se pudo llevar a cabo en el cuarto día de actividades.

Este jueves, a primera hora, esperando que la lluvia no lo volviera a posponer, se realizó el partido de la primera ronda con la presencia de Giuliana Olmos y de Fernanda Contreras, en condición de rivales.

La primera hizo pareja con la indonesia Aldila Sutjiadi, mientras que la segunda estuvo acompañada por la canadiense Rebecca Marino.

Gugu y su compañera demostraron no tuvieron mayor complicación para imponerse a sus oponentes, sobre todo en el segundo set, y se quedaron con el triunfo y con el boleto a los cuartos de final.

En dos sets, con parciales de 7-5 y 6-2, Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi terminaron alzando el puño en alto sobre la cancha del Grandstand del Centro Panamericano de Tenis.

Después de su victoria y su clasificación la segunda ronda del Guadalajara Open, Gugu compartió sentirse sumamente emocionado por haberlas obtenido en condición de local.

“La verdad estoy muy feliz de que ganamos aquí. Me encanta jugar en México, me da confianza. Es un privilegio poder jugar en casa, [estoy] muy orgullosa y por eso me puse los colores de México, toda la semana me voy a quedar con esos colores y ojalá que podamos seguir avanzando”, declaró.

En conferencia de prensa, la experimentada tenista mexicana reconoció que fue “difícil y muy cansado mental y físicamente estar esperando para jugar”, aunque, después de que finalmente su pudiera realizar el duelo de mexicanos, señaló que se iría a “disfrutar”.

Sobre lo que pudo platicar con su compatriota, Fernanda Contreras, al término del partido, Giuliana Olmos mencionó que “lo que pasó, pasó” en la cancha porque tiene una buena relación.

“Me deseó mucha suerte. Nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha, hemos compartido muchos momentos bonitos y seguimos [siendo] muy amigas. Fue bonito que había dos mexicanas dentro de la cancha, [pero] también difícil porque había una que tenía que perder, lo bueno que avanzó una mexicana”, se sinceró Gugu tras avanzar a la segunda ronda.

Respecto a su pareja, la indonesia Aldila Sutjiadi, platicó que ha hecho buena mancuerna con ella

“Empezamos a jugar el mes pasado, nos llevamos muy bien fuera y dentro de la cancha. Las dos somos muy positivas, nuestros juegos se complementan, ella me da mucha confianza y siento que yo también puedo jugar mejor con ella”, finalizó la mexicana Giuliana Olmos, luego de su victoria en el Guadalajara Open AKRON 2025.