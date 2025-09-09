La tenista colombiana Camila Osorio agradece el apoyo que recibe en cada visita a nuestro país; “México es mi segunda casa”

Guadalajara.— Para Camila Osorio, regresar al torneo WTA 500 que se celebra en esta ciudad le genera mucha motivación, sobre todo porque prácticamente juega cada partido como local.

“[Estoy] feliz de estar nuevamente aquí, en México. [Me siento] muy emocionada de volver a mi segunda casa. Cada que regreso a México, me siento muy bien, me la paso muy bien, el público me acoge muy bien, el ambiente es increíble”, dijo.

La tenista colombiana tendrá su presentación hoy en el Centro Panamericano de Tenis, donde espera que el público local se dé cita para mostrarle todo su apoyo, como habitualmente lo hace.

“Espero que me puedan apoyar en mi partido de primera ronda, que puedan venir y hacer fuerza, que puedan disfrutar. [Quiero] agradecerles, porque siempre me reciben con mucho cariño acá... Gracias por eso”, compartió.

La actual raqueta 69 del mundo considera que una de las principales razones por las que es recibida con tanto cariño en territorio mexicano es porque existe una conexión con Colombia, su país natal: “Somos muy similares en cultura, muy cálidos. Eso nos identifica a todos los latinoamericanos”.