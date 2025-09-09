México vs Corea del Sur: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso; HOY 9 de septiembre

Más Información
Luego de un gris empate que consiguió la Selección Mexicana en su más reciente compromiso ante Japón, se medirán a Corea del Sur, que viene de derrotar a Estados Unidos (2-0).
Por ende, este partido tendrá un toque de sed de revancha de los dirigidos por Javier Aguirre, que buscarán mostrar un mejor funcionamiento y una mejor versión en el Geodis Park de Nashville.
Cabe resaltar que estos partidos, aunque amistosos, son de suma importancia para 'El Vasco' y su equipo, debido a que experimenta con cambios y distintas alineaciones de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2026.
Además, México no la tendrá fácil. El equipo asiático, liderado por Heung-min Son, viene con los ánimos por los aires luego de una contundente victoria ante el acérrimo rival del Tri, con goles del propio Son, y de Dong-Kyeong Lee.
En la próxima Fecha FIFA de octubre, México estará enfrentándose a dos rivales de la Conmebol que ya cuentan con su presencia asegurada al próximo Mundial: Colombia y Ecuador.
¿A qué hora y por dónde ver el partido de la Selección Mexicana vs Corea del Sur?
El juego celebrado en Estados Unidos, está pactado para arrancar a las 7:00 pm (horario del Centro de México), y se podrá sintonizar a través de las señales de Azteca 7, TUDN y Vix Premium.
- México vs Corea del Sur
- Fecha: Martes 9 de septiembre
- Horario: 19:00 horas
- Sede: Geodis Park, Nashville
- Transmisión: Azteca 7/TUDN/ViX Premium
