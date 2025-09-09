¿Quién es Andrea Becerra?; La medallista de oro mexicana en el Mundial de Tiro con Arco 2025

Andrea Maya Becerra ha llenado de orgullo al pueblo mexicano, luego de coronarse en el Mundial de Tiro con Arco de Gwangju 2025. Su segunda medalla de oro en la competición.

Ahora escribe su nombre con letras mayúsculas entre las mejores arqueras mexicanas en la historia. Junto a medallistas olímpicas como Alejandra Valencia, Aida Román o Mariana Avitia.

La arquera mexicana Maya Becerra conquistó medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025 y escribió su nombre en la historia / FOTO: @conadeoficial

¿Quién es Andrea Becerra?

Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 25 de julio de 2000, Andrea Maya Becerra, desde pequeña fue sembrando el camino hasta ser el primer lugar en la clasificación del arco compuesto con destacados resultados en las Copas del Mundo y en eventos internacionales.

En 2019, dio muestras de su potencial cuando se coronó en la Universidad Mundial de aquel año. Sin embargo, sus recientes logros como la medalla de oro, o en los eventos más reconocidos de la FITA (Federación Internacional de tiro con arco), han sido lo que la posicionan como una de las mejores del mundo.

Andrea Maya Becerra Foto: @conadeoficial

Recientemente, también ganó dos medallas en los Juegos Mundiales de 2025, oro en la prueba individual y plata por equipo mixto, y seis medallas en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre entre 2021 y 2025.

Hoy en día y más que nunca, la jalisciense de 25 años de edad, es una de las referentes en su disciplina, y sólo el tiempo dirá cuantas preseas más se podrá colgar en representación de México.

