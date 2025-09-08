Canelo Álvarez y Terence Crawford calientan su pelea con impresionante cara a cara frente a las fuentes del Bellagio

Las Vegas es territorio de Saúl 'Canelo' Álvarez. El mexicano ha forjado las grandes hazañas de su carrera en la ciudad del pecado y este lunes escribió un nuevo capítulo histórico, previo a la pelea del 13 de septiembre contra Terence Crawford.

Para dar comienzo a la semana de la pelea, el campeón indiscutido del peso supermediano protagonizó un cara a cara con el púgil estadounidense frente a las famosas Fuentes del Bellagio.

Lee también Canelo Álvarez: ¿Qué artistas han cantado el Himno Nacional en sus peleas?

Junto al Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita bajo el rango de ministro y quien firmó al canelo para la Riyadh Season, Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship y Terence Crawford, su próximo rival, Canelo se robó los reflectores en un histórico cara a cara dentro del lago artificial que acompaña las fuentes.

Las Fuentes del Bellagio son uno de los sitios más visitados por los turistas que viajan a Las Vegas, por presentar un espectáculo acuático en el Strip de la capital mundial del boxeo. Una coreografía de agua, luces y música sobre un lago artificial sorprende con chorros que alcanzan hasta los 140 metros de altura.

Lee también Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora empieza la pelea estelar?

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CANELO ÁLVAREZ VS TERENCE CRAWFORD?

Día: sábado 13 de septiembre

Hora: a partir de las 20:45 hrs (tiempo de la Ciudad de México)

Transmisión: Netflix

Lee también Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Por qué la pelea no será transmitida por televisión abierta?