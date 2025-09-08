Más Información

NFL: Minnesota se impone a Chicago con remontada en el último cuarto; remontada épica en casa de los Bears

NFL: Minnesota se impone a Chicago con remontada en el último cuarto; remontada épica en casa de los Bears

Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"

Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"

Canelo Álvarez y Terence Crawford calientan su pelea con impresionante cara a cara frente a las fuentes del Bellagio

Canelo Álvarez y Terence Crawford calientan su pelea con impresionante cara a cara frente a las fuentes del Bellagio

Charlyn Corral lidera el ranking de goleadoras de la IFFHS; superó a estrellas del Barcelona Femenil

Charlyn Corral lidera el ranking de goleadoras de la IFFHS; superó a estrellas del Barcelona Femenil

Guadalajara Open: Iva Jovic vence a Katarzyna Kawa; la tenista más joven del torneo avanza a segunda ronda

Guadalajara Open: Iva Jovic vence a Katarzyna Kawa; la tenista más joven del torneo avanza a segunda ronda

Las Vegas es territorio de . El mexicano ha forjado las grandes hazañas de su carrera en la ciudad del pecado y este lunes escribió un nuevo capítulo histórico, previo a la pelea del 13 de septiembre contra Terence Crawford.

Para dar comienzo a la semana de la pelea, el campeón indiscutido del peso supermediano protagonizó un cara a cara con el púgil estadounidense frente a las famosas Fuentes del Bellagio.

Lee también

Junto al Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita bajo el rango de ministro y quien firmó al canelo para la Riyadh Season, Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship y Terence Crawford, su próximo rival, Canelo se robó los reflectores en un histórico cara a cara dentro del lago artificial que acompaña las fuentes.

Las Fuentes del Bellagio son uno de los sitios más visitados por los turistas que viajan a Las Vegas, por presentar un espectáculo acuático en el Strip de la capital mundial del boxeo. Una coreografía de agua, luces y música sobre un lago artificial sorprende con chorros que alcanzan hasta los 140 metros de altura.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CANELO ÁLVAREZ VS TERENCE CRAWFORD?

  • Día: sábado 13 de septiembre
  • Hora: a partir de las 20:45 hrs (tiempo de la Ciudad de México)
  • Transmisión: Netflix

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios