Canelo Álvarez: ¿Qué artistas han cantado el Himno Nacional en sus peleas?

Una de las partes favoritas de los aficionados en una pelea del Canelo Álvarez, es poder cantar el Himno Nacional a todo pulmón, el cual suele ser interpretado por artistas mexicanos previo a la salida del ring del pugilista tapatío.
Saúl Álvarez está a unos cuántos días de enfrentarse a Terence Crawford en Las Vegas, donde el mexicano busca cerrar su año boxístico con una gran victoria sobre un oponente que luce para ser un difícil contrincante.
Además de generar la pregunta de quién va a cantar el himno en sus peleas, otra incógnita es saber qué artista saldrá acompañando al Canelo en su camino rumbo al cuadrilátero, algo que ha regalado grandes momentos para los asistentes.
Desde 2020, el boxeador mexicano introdujo la música en vivo en sus peleas, un cambio que elevó el nivel de espectáculo durante sus combates. A lo largo de estos últimos años, Canelo ha salido acompñado de artistas como J Balvin, Luis R Conriquez y Santa Fe Klan.
¿Qué artistas han cantado el Himno Nacional en las peleas del Canelo Álvarez?
El recuento de los interpretes de las estrofas del lábaro patrio será de 2018 hasta el último combate del mexicano.
Majo Aguilar fue la última cantante en entonar el Himno Nacional, ella apareció en medio del ring en la pelea frente a William Scull, en Riad, Arabia Saudita.
Canelo vs Fielding | 2018 | Edith Márquez
Canelo vs Jacobs | 2019 | Carlos Rivera
Canelo vs Smith | 2020 | Paty Cantú
Canelo vs Yildrim | 2021 | Sofía Reyes
Canelo vs Sounders | 2021 | Ángela Aguilar
Canelo vs Bivol | 2022 | Carín León
Canelo vs Golovkin 3 | 2022 | Carolina Ross
Canelo vs Ryder | 2023 | Beto Vega
Canelo vs Charlo | 2023 | Danna Paola
Canelo vs Munguía | 2024 | Manuel Mijares
Canelo vs Berlanga | 2024 | Camila Fernández
Canelo vs Scull | 2025 | Majo Aguilar