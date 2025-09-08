Canelo Álvarez: ¿Qué artistas han cantado el Himno Nacional en sus peleas?

Una de las partes favoritas de los aficionados en una pelea del Canelo Álvarez, es poder cantar el Himno Nacional a todo pulmón, el cual suele ser interpretado por artistas mexicanos previo a la salida del ring del pugilista tapatío.

Saúl Álvarez está a unos cuántos días de enfrentarse a Terence Crawford en Las Vegas, donde el mexicano busca cerrar su año boxístico con una gran victoria sobre un oponente que luce para ser un difícil contrincante.

Además de generar la pregunta de quién va a cantar el himno en sus peleas, otra incógnita es saber qué artista saldrá acompañando al Canelo en su camino rumbo al cuadrilátero, algo que ha regalado grandes momentos para los asistentes.

Lee también: Canelo Álvarez: ¿De cuántos MILLONES es la fortuna del boxeador mexicano?

Desde 2020, el boxeador mexicano introdujo la música en vivo en sus peleas, un cambio que elevó el nivel de espectáculo durante sus combates. A lo largo de estos últimos años, Canelo ha salido acompñado de artistas como J Balvin, Luis R Conriquez y Santa Fe Klan.

¿Qué artistas han cantado el Himno Nacional en las peleas del Canelo Álvarez?

El recuento de los interpretes de las estrofas del lábaro patrio será de 2018 hasta el último combate del mexicano.

Majo Aguilar fue la última cantante en entonar el Himno Nacional, ella apareció en medio del ring en la pelea frente a William Scull, en Riad, Arabia Saudita.

Lee también: Todo lo que necesitas saber de la taquería El Pastor del Rica; negocio del hermano de Canelo Álvarez

Canelo vs Fielding | 2018 | Edith Márquez

Canelo vs Jacobs | 2019 | Carlos Rivera

Canelo vs Smith | 2020 | Paty Cantú

Canelo vs Yildrim | 2021 | Sofía Reyes

Canelo vs Sounders | 2021 | Ángela Aguilar

Canelo vs Bivol | 2022 | Carín León

Canelo vs Golovkin 3 | 2022 | Carolina Ross

Canelo vs Ryder | 2023 | Beto Vega

Canelo vs Charlo | 2023 | Danna Paola

Canelo vs Munguía | 2024 | Manuel Mijares

Canelo vs Berlanga | 2024 | Camila Fernández

Canelo vs Scull | 2025 | Majo Aguilar