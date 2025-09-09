Eliminatorias UEFA: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de Francia, Inglaterra y Portugal; HOY, martes 9 de septiembre

La Fecha FIFA de septiembre vive sus partidos finales, con partidos de selecciones europeas que buscan asegurar su lugar en los primeros lugares de sus respectivos grupos.

De cara a lo que será el Mundial de 2026, las mejores selecciones del planeta no quieren perderse la cita de ninguna manera, por lo que saldrán con el hambre de asegurar su presencia en el torneo más importante del balompié.

Francia, campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, juega hoy ante la selección de Islandia, ambos con tres puntos en el Grupo D. En búsqueda de tres puntos que les den el liderato.

Mbappé festejando su gol ante Polonia en la Eurocopa FOTO: AFP

De igual forma, en otro de los partidos más esperados del día, la Inglaterra de Thomas Tuchel se verá las caras ante Serbia en el Grupo K, quienes necesitan sumar si quieren mantenerse en puestos de clasificación.

Finalmente, la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá ante Hungría. En el caso de que los dirigidos por Roberto Martínez consigan el triunfo, se quedarían con el liderato del Grupo F.

FOTO: AP - Portugal de la mano de Cristiano Ronaldo avanzó a la final de la UEFA Nations League

¿Dónde ver los partidos de Francia, Portugal e Inglaterra?

Los tres partidos están pactados para dar inicio a las 12:45 pm (Horario del Centro de México), y se podrán disfrutar a través de las señales de Sky Sports.

Portugal vs Hungría - Sky Sports

Inglaterra vs Serbia - Sky Sports

Francia vs Islandia - Sky Sports

