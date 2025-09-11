El partido más esperado los últimos días no podía terminar de otra manera. Luego de dos suspensiones por lluvia, finalmente, el duelo de mexicanas en dobles, en el Guadalajara Open 2025 se pudo jugar. La espera valió la pena.

Giuliana Olmos y la indonesia Aldila Sutjiadi, se quedaron con la victoria sobre Fernanda Contreras y la canadiense Rebecca Marino.

Dos sets (7-5 y 6-2) fueron suficientes para definir a la pareja que avanzaría a la segunda ronda del torneo WTA 500 en la Perla Tapatía.

Con la presencia de las dos tenistas nacionales en la cancha, el público presente en el inmueble tapatío se dividió para apoyar a las locales. Ambas se sintieron cómodas con el cariño de la afición. Sobre todo Giuliana, quien lució un espectacular uniforme tricolor y se llevó varios aplausos desde su presentación.

En la primera manga, Gugu y su compañera sufrieron un poco más que en la segunda. Llegaron empatadas al 5-5, pero lograron quebrar a sus rivales para adelantarse en la pizarra.

Para el segundo set, la experiencia y la jerarquía salió a flote. Olmos y Sutjiadi, quienes están viviendo su tercer torneo juntas, demostraron por qué fueron la segunda pareja sembrada en el cuadro principal.

Aunque, por un momento, una enorme nube gris acechó el Grandstand del Complejo Panamericano de Tenis; una gotas comenzaron a caer y las alarmas se encendieron. Una tercera suspensión sería dramática.

Gugu fue la única que le advirtió al juez de silla sobre la situación, a pesar de que estaba a dos juegos de adjudicarse el boleto para los cuartos; sin embargo se hizo caso y el partido continuó. Era cuestión de tiempo para se concreta su clasificación.

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi se quedaron con el boleto a la segunda ronda del Guadalajara Open 2025 sin mayor dificultad.

Ahora, les toca enfrentarse a la pareja conformada por la estadounidense Alana Smith y la checa Darja Vidmanova, por un boleto a las semifinales. La ilusión tricolor se mantiene viva en el torneo de la WTA.