Camila Osorio sueña con regresar al Top 50 de las mejores tenistas del mundo; la colombiana luchará por superar su mejor puesto

Guadalajara.— El torneo WTA 500 de esta ciudad cuenta con la presencia de una de las tenistas que más se ha ganado el cariño del público mexicano: Camila Osorio.

La colombiana, de 23 años de edad, ya es una habitual participante en los certámenes tricolores.

Sin dudarlo ni un segundo y con esa sonrisa que la caracteriza, la originaria de Cúcuta reconoció que regresa a la Perla Tapatía convencida de que vivirá una “gran semana”.

“Mi aspiración es ganar el torneo, vengo a competir por eso. El nivel va a ser muy alto, como cada año, [pero] soy muy aguerrida y apasionada; voy a luchar de principio a fin para ganar el título”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sobre el momento que atraviesa, luego de su participación en dobles del US Open, Osorio compartió que se encuentra recuperada de una molestia en el tobillo, por lo que espera ofrecer “un gran tenis” en su debut, ante la rusa Kamilla Rakhimova, actual raqueta 76 del mundo.

“Me siento muy bien [físicamente], espero disfrutar al máximo. Los entrenamientos han sido duros, pero voy mejorando. Tengo que aprovechar que me adapto muy bien a estas condiciones, la altitud juega de mi lado”, aseguró la colombiana, quien contará con gran apoyo.