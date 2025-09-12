Más Información

Guadalajara Open: La mexicana Giuliana Olmos se instala en la final de dobles y buscará revancha en casa

Guadalajara Open: La mexicana Giuliana Olmos se instala en la final de dobles y buscará revancha en casa

Gran Premio de México se mantiene fuerte pese ausencia de Checo Pérez

Gran Premio de México se mantiene fuerte pese ausencia de Checo Pérez

El récord de Julio César Chávez que luce imposible de romper para el Canelo Álvarez

El récord de Julio César Chávez que luce imposible de romper para el Canelo Álvarez

Jorge Campos escoge a los tres porteros de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Jorge Campos escoge a los tres porteros de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Netflix se mete en la industria deportiva: Canelo, NFL, y otros eventos de transmisión exclusiva

Netflix se mete en la industria deportiva: Canelo, NFL, y otros eventos de transmisión exclusiva

Giuliana Olmos se robó los reflectores en el , al poner el nombre de México en lo más alto con su participación.

La experimentada tenista tricolor consiguió instalarse en la final del torneo de dobles, junto a su compañera: la indonesia Aldila Sutjiadi.

Sorpresivamente, buscarán conquistar el trofeo de El Árbol de la Vida en la Perla Tapatía sin ni siquiera haber disputado la ronda de semifinales, ya que sus rivales en los cuartos de final, la checa Darja Vidmanova y la estadounidense Alana Smith, se tuvieron que retirar y no pudieron disputar su partido.

En la disputa por el boleto a la final, Olmos y Sutjiadi demostraron su experiencia y jerarquía para quedarse con la victoria en dos sets (6-3 y 6-4) sobre sus oponentes, las estadounidenses Quinn Gleason y Jessie Aney.

La mexicana y la indonesia fueron agresivas en las dos mangas, atacaron constantemente la red y provocaron varias equivocaciones de sus rivales. Se sintieron cómodas a lo largo del partido.

Sobre todo, porque recibieron el calor del público tricolor que se dio cita en el Grandstand del Centro Panamericano de Tenis para apoyar a la local. Gugu está feliz de jugar en México y lo demuestra en cada raquetazo.

Ahora, Giuliana Olmos luchará por el título, ese que se le escapó hace cuatro años (2021) en la segunda edición del Guadalajara Open, cuando perdió la final con su pareja la estadounidense Desirae Krawczyk. La mexicana busca revancha en su propia casa.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios