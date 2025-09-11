Más Información

Guillermo Ochoa ya tiene nuevo club; se mantendrá en el futbol de Europa con la mira en el Mundial del 2026

Guillermo Ochoa ya tiene nuevo club; se mantendrá en el futbol de Europa con la mira en el Mundial del 2026

Gustavo Santoscoy Jr. afirma que el tenis mexicano “vive una gran etapa”; pide paciencia para que los y las jóvenes aprovechan sus oportunidades

Gustavo Santoscoy Jr. afirma que el tenis mexicano “vive una gran etapa”; pide paciencia para que los y las jóvenes aprovechan sus oportunidades

Gustavo Santoscoy Jr. sobe el Guadalajara Open AKRON; “Es emocionante recibir a las mejores tenistas del mundo”

Gustavo Santoscoy Jr. sobe el Guadalajara Open AKRON; “Es emocionante recibir a las mejores tenistas del mundo”

Green Bay a demostrar que no es una casualidad

Green Bay a demostrar que no es una casualidad

Los cuatro equipos más populares de la Liga MX regresan a la acción; tienen objetivos claros

Los cuatro equipos más populares de la Liga MX regresan a la acción; tienen objetivos claros

Guadalajara.— Para , el tenis mexicano “vive una gran etapa”, tanto en la rama varonil como en la femenil, aunque es consciente de que se necesita paciencia para que las joyas que están surgiendo se consoliden.

“México es un país que está muy bien armado a nivel profesional. A nivel ATP y WTA, [tenemos] tres grandes eventos de hombres y tres de mujeres. Es cuestión de que los y las jóvenes que ya están, puedan aprovechar esas oportunidades, para seguir creciendo, [porque] no todos los países las tienen. Es cuestión de tiempo para que las pequeñas promesas crezcan”, dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también

Sin embargo, el director del Guadalajara Open también considera fundamental que las y los jóvenes tenistas reciban más apoyo por parte del sector privado, para convertirse en una realidad.

“Sabemos que de cada 10 jugadoras o 10 jugadores llegará uno, pero es importante que las marcas mexicanas apoyen, para que puedan llegar. Hoy, el tenis está en muy buen momento y es cuando volteen a ver a esas promesas”, mencionó. Miguel Flores Pineda / Enviado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios