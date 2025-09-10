Chivas organiza firma de autógrafos previo al Clásico Nacional; jugadores rojiblancos acuden al Guadalajara Open

El Guadalajara Open AKRON 2025 continúa su curso, con el tercer día de actividades en el Centro Panamericano de Tenis.

En espera de conocer a las jugadoras que se instalen en la segunda ronda del torneo WTA 500, fuera de las canchas de super dura también surgen momentos para enmarcar.

Durante este miércoles, las Chivas organizaron una firma de autógrafos en el complejo de Zapopan para convivir con sus aficionados que se dieron cita al certamen tenístico.

En el stand de AKRON, los jugadores del Rebaño platicaron con los seguidores rojiblancos, se tomaron fotografías y les regalaron autógrafos.

Teun Wilke, José Castillo y Miguel Gómez fueron los futbolistas que se dieron cita en el Guadalajara Open 2025, previo al Clásico Nacional del próximo sábado 13 de septiembre.

El centrodelantero, el lateral izquierdo y el lateral derecho, respectivamente, le regalaron un agradable momento a la afición rojiblanca antes de enfrentarse al América en el estadio Ciudad de los Deportes.

Cada uno de los seguidores del Rebaño tuvo la oportunidad de quedarse con una fotografía para el recuerdo y de conseguir un autógrafo en sus gorras o pelotas de tenis del torneo de la WTA.

Los futbolistas del conjunto tapatío estuvieron cerca de una hora en el stand de AKRON, mientras las personas entraban y salían para poder convivir con ellos.

Teun Wilke, José Castillo y Miguel Gómez podrían formar parte de la travesía de las Chivas para el Clásico Nacional, en dado caso de que sean considerados por el director técnico Gabriel Milito.

Cabe recordar que Chivas Femenil también organizó una firma de autógrafos en el Guadalajara Open, durante el segundo día de actividades.

Las jugadoras rojiblancas que estuvieron presentes fueron Blanca Félix, Adriana Iturbide, Daniela Delgado, Natalia Villarreal y Jaqueline Rodríguez.

Al igual que el equipo varonil, ellas estarán enfrentando al América en el Clásico Nacional, pero un día después, es decir, el domingo 14 de septiembre en el estadio Ciudad de los Deportes.