Green Bay Packers le estropean a Detroit Lions el Día de Acción de Gracias

Los Green Bay triunfaron este jueves, en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, en el campo de los Detroit Lions (31-24) para presionar a los Chicago Bears en lo más alto del norte de la Conferencia Americana (NFC) de la NFL.

En el primero de los tres partidos previstos en el Día de Acción de Gracias, los Packers incrementaron su balance a ocho victorias, tres derrotas y un empate y metieron en problemas a los Lions, que bajaron a un 7-5.

Los líderes de cada división de la NFL consiguen el billete para los 'playoffs' y disputarán la primera ronda en casa. Los Bears lideran actualmente el norte de la NFC y competirán este viernes en el campo de los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la NFL.

Lee también: Checo Pérez "dejó" sin trabajo a piloto de F1 al llegar a Cadillac

En el Ford Field de Detroit, Jordan Love, mariscal de campo de los Packers, dominó con cuatro pases de 'touchdown' y se apuntó 234 yardas con 18 de 30 en pases.

Dontayvion Wicks firmó su mejor partido de la temporada, con seis recepciones para 94 yardas y dos 'touchdowns'. Christian Watson y Romeo Doubs tuvieron las otras recepciones de anotación para Green Bay.

Además, la defensa de los Packers dio un paso al frente ante los Lions. Micah Parsons llevó al límite a Jared Goff, 'quarterback' de Detroit, con 2.5 capturas y ocho bloqueos.

En los Lions, Goff lanzó para 256 yardas (18 de 26 en pases), con dos pases de anotación, para Jameson Williams e Isaac TeSlaa.

Fue un partido igualado en Detroit, donde los Packers mandaban 17-14 al descanso. Una recepción de 22 yardas de Wicks y una de dos de Romeo Doubs aportaron los 'TD' de los Packers, después el 3-0 inicial con gol de campo de Brandon McManus.

Lee también: Hugo Sánchez ‘humilla’ a Cristiano Ronaldo tras su gol de chilena y presume sus 13 goles con el Real Madrid

Pese a perder por una lesión de tobillo a una de sus grandes estrellas, Amon'Ra St Brown, los Lions se mantuvieron en el partido con un 'touchdown' a la carrera de David Montgomery y una recepción de 22 de Jameson Williams al borde del descanso.

Tras la pausa, en la que se exhibió el cantante de los White Stripes, Jack White, junto a Eminem, Jordan Love dio un golpe al partido.

Encontró una maravillosa línea de 51 yardas para Watson y, tras la momentánea respuesta de Detroit, entregó a Wicks el pase de una yarda para el 31-21.

La agresividad de la defensa de Green Bay desactivó a los Lions en el cuarto período, que no pasaron de un gol de campo de Jack Bates desde las 31 yardas en los últimos quince minutos.

Love ya llevaba cuatro pases de anotación, pero logró otra gran jugada antes del final. Completó un pase para Wicks en un cuarto down y tres yardas con menos de dos minutos en el cronómetro que puso la sentencia definitiva en el choque.

El programa del Día de Acción de Gracias de la NFL sigue este domingo con un duelo entre los Dallas Cowboys y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, y concluirá con un Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals.