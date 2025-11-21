Gran tarde tricolor en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025; mexicanos avanzan a la ronda de 32

Las emociones del surf llegaron a su máximo nivel este viernes bajo el sol y la arena de La Playa Cerritos, en Baja California Sur, donde los mexicanos Luccas Cassity, Jhony Corzo, Cooper Roberts y Travis Southworth levantaron la mano por México y se metieron en la ronda de 32 del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025.

Cumpliendo con la etiqueta de favorito, Cassity destacó en el octavo heat para colocarse en el primer sitio con un puntaje de 12.50. Con ello confirma que quiere sacarse la espina, luego de quedarse en la Semifinal de la edición del torneo en 2024.

En esa misma eliminatoria, el tricolor Cooper Roberts fue segundo con 9.45 unidades, lo que le valió para avanzar a la siguiente ronda, por encima del costarricense Andreas Schneider (8.20) y el también mexicano Martín Olea (6.30).

Por su parte, el Campeón Mundial de Surf en 2017, Jhony Corzo, tuvo dramático heat (13) para meterse a la siguiente etapa gracias a una última ola que le dio las unidades necesarias para ubicarse en el segundo peldaño.

El originario de Puerto Escondido, Oaxaca, sumó 10.15 puntos, por debajo del estadounidense Lucas Owston (12.75) y por encima del israelí Amir Rafaeli (9.05) y del también norteamericano Brayden Burch (8.55).

"Me sentí súper bien, al inicio estaba un poco lento, las condiciones cambiaron un poco cuando entré, un poco más lento el mar, pero estoy contento de hacer mi trabajo y avanzar a la siguiente ronda", sentenció.

Finalmente, Travis Southworth (11.00) se metió en la pelea tras diputar un heat complicado donde el primer sitio se lo llevó el estadounidense John Mel (11.90), quien es uno de los surfers favoritos en el certamen.

