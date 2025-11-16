Coral Bonilla desea volver a ganar el cetro del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Las aguas del Pacífico mexicano ya se alistan para vibrar con el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025, donde a lo largo de cuatro días, del 20 al 23 de noviembre, el talento mexicano buscará desafiar a las olas del destino en Baja California Sur, donde la surfista local, Coral Bonilla, buscará repetir su hazaña de hace un año cuando alcanzó la gloria.

A pesar de su juventud, la sudcaliforniana es determinante al responder sin vacilar que su meta en el torneo será la de repetir en el cima de la competencia. “Mi meta es volver a ganar”, sentenció Bonilla.

“Estoy muy emocionada, vienen muchas de mis amigas y amigos de todo el mundo. Va a estar muy divertido”, mencionó al agregar que siempre es más cómodo competir en un lugar que ya conoce. “[La edición de 2024] me gustó mucho porque al competir en casa siempre tienes un pie adelante, ya conoces la ola. No tengo que ir en un vuelo y viajar porque ya estoy aquí y está muy divertido”.

En 2024, en la categoría Femenil Nacional – Open, Bonilla se coronó tras conseguir un total de 15.07 puntos, superando a la oaxaqueña Maya Larripa (13.83 puntos), y a su hermana, Moana Bonilla (10.54 puntos). Ahora, Coral se siente motivada pues sabe del nivel de las competidoras que enfrentará. “Acabo de escuchar que vienen unas de mis amigas que surfean muy bien, que vienen de Oaxaca y Colima. Estoy muy emocionada porque cuando hay más competencia siempre se siente mejor ganar”, concluyó.