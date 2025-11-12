Playa Los Cerritos se alista para convertirse en el epicentro del surf internacional

La playa Los Cerritos, en Baja California Sur, se convertirá del 20 al 23 de noviembre en el epicentro del surf internacional con el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025.

Este evento, respaldado por la World Surf League (WSL), reunirá a cerca de 120 surfistas de al menos 12 países, consolidándose como la parada más importante del circuito en México y Centroamérica.

En la categoría masculina, el campeón defensor Jett Schilling (Estados Unidos) buscará repetir su victoria de 2024 frente a figuras como Alan Cleland (México), campeón mundial ISA y miembro de la élite; Lucca Mesinas (Perú), líder regional actual; Carlos Muñoz (Costa Rica), ganador del QS 5000 en Barbados; Taro Watanabe (Japón), finalista en torneos recientes; y el talento local emergente Lucas Cassity (México).

El surf mexicano destacará con Jhony Corzo, campeón mundial ISA 2017, y promesas nacionales.

En la rama femenil, Coral Bonilla, local de Pescadero y campeona defensora, defenderá su título contra competidoras internacionales, junto a Ana Laura González, campeona nacional 2014 y referente del surf femenino en México.

Kristian Sandoval, presidente de la Asociación de Surf de Baja California Sur, enfatizó: “Una de las principales razones por las que decidimos traer un evento de la WSL a nuestro estado es para brindar a nuestros atletas locales y nacionales la oportunidad de sumar puntos en el ranking y foguearse en un nivel internacional”.

Axel Gutiérrez, secretario de la asociación, agregó: “Cerritos se ha posicionado en muy poco tiempo como la nueva capital de talento de surf en México. Es un honor ser anfitriones del evento más importante del país”.

Con acceso público y gratuito, se espera una afluencia diaria de entre 500 y mil 500 personas, atraídas por competencias de alto nivel, actividades sustentables y un programa cultural que inicia a las 7:30 de la mañana y se extiende hasta la noche.

¿Cuál es el compromiso del Surf Open Cerritos 2025 con el medio ambiente?

Más allá de la competencia, el festival promueve un estilo de vida consciente mediante una alianza clave con Cero Basura BCS. Esta iniciativa comunitaria impulsará el manejo responsable de residuos con infraestructura eco-consciente, puntos de reciclaje señalizados y un espacio dedicado a asociaciones ambientales para talleres, charlas y activaciones.

“Alianza Cero Basura se une al Corona Cero Surf Open en Cerritos como colaborador en su faceta ambiental. A través de talleres y acciones clave, los asistentes podrán acercarse a prácticas de manejo de residuos que impulsan sistemas de Economía Circular en BCS”, explicó Carla Ramírez, coordinadora de participación comunitaria y educación.

El evento incluye clínicas de surf para principiantes, limpiezas de playa con voluntarios y programas educativos en colaboración con centros locales, minimizando la huella ambiental.