La MLB organiza torneo de golf con más de 60 jugadores activos y retirados

Este miércoles la MLB anunció que organizará un revolucionario torneo de golf, en el cual participarán leyendas de las Grandes Ligas, con jugadores en activo y otros retirados, como parte de las actividades de los Premios de la MLB.

El torneo se llevará a cabo en Shadow Creek, el campo del MGM Resorts International, y tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre.

Llamado Capital One MLB Open, el torneo tendrá a 60 representantes de los 30 equipos, que demostrarán su habilidad en el deporte de los bastones.

Dentro de las figuras destacadas están Jimmy Rollins, Will Smith, John Smoltz, Justin Turner y David Wright.

Por los Red Sox están emparejados Dustin May y Kevin Millar, y en el caso de los Yankees sus representantes serán CC Sabathia y Nick Swisher.

