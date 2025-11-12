El presidente de Ferrari enfrenta a Lewis Hamilton y Charles Leclerc: "Tienen que conducir más y hablar menos"

Los pilotos de Ferrari tuvieron un fin de semana de pesadilla en el Gran Premio de Brasil, con los accidentes de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por daños en sus respectivos monoplazas que les impidieron terminar la carrera. Sin embargo, a pesar de las quejas de cada uno, el presidente ejecutivo del equipo, John Elkann, les dejó un mensaje bastante directo de cara al resto de la temporada.

"En la Fórmula 1 tenemos a los mecánicos, que han hecho su trabajo, entre la 'pole' y las paradas en 'boxes'. Lo mismo ocurre con los ingenieros, con un coche que evidentemente ha mejorado. El resto no ha estado a la altura", declaró en un evento en Roma relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Lee también James Rodríguez no seguirá en León, aseguró Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca

"Tienen que concentrarse en conducir y hablar menos. Todavía nos quedan algunas carreras y no es imposible llegar al segundo puesto", agregó.

El siete veces campeón del mundo, sufrió dos toques con el español Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto; el monegasco, tuvo sus roces con el italiano Kimi Antonelli y el australiano Oscar Piastri. Sin embargo fue Hamilton, quien aprovechó para alzar la voz al terminar la carrera.

Lee también Chaco Giménez explota contra la 'Chofis' por su indirecta tras el despido de Jaime Lozano: "Tiene 7 años sin jugar"