Coral Bonilla encuentra en su padre a su mayor fuente de inspiración para consagrarse en el surf

Con apenas 18 años de edad, Coral Bonilla ha ido ganado experiencia en diversos eventos, desde competencias nacionales hasta de carácter internacional, como haber sido medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y cuarto lugar en los Panamericanos de Surf de Lima 2024.

Sin embargo, esos logros vienen también de una fuente de inspiración, su padre: Pablo Bonilla, quien es su entrenador y de quien recibe los mejores consejos. “Siempre está ahí, cuando voy a surfear, él siempre está ahí diciéndome cómo puedo mejorar. Y cualquier cosa que estoy haciendo mal, me dice: ‘ok, ahora puedes hacer esto’. Y está muy bueno porque puedo aprender muy rápido. No todos tienen eso para mejorar. Me gusta mucho”, explicó.

No obstante, Coral también admira a otras surfistas en quienes también se inspira a la hora de estar sobre las olas: “También hay muchas mujeres que son muy inspiradoras, como Carissa Moore y Stephanie Gilmore, que son de las mejores. Y también muchas más como Caitlin Simmers, porque tienen su estilo muy diferente de los demás. Y eso me parece muy chido”.

Bonilla sabe que su trayectoria también es motivación para las futuras surfistas que ven en ella un modelo a seguir, por ello, no duda en mandar un buen consejo: “Que sigan y no tengan miedo, porque si sigues y lo disfrutas, es lo mejor que puedes hacer”, indicó.