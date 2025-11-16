Más Información

Coral Bonilla encuentra en su padre a su mayor fuente de inspiración para consagrarse en el surf

Coral Bonilla encuentra en su padre a su mayor fuente de inspiración para consagrarse en el surf

Coral Bonilla desea volver a ganar el cetro del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Coral Bonilla desea volver a ganar el cetro del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

NFL: Eagles y Lions chocan en duelo de candidatos de la Conferencia Nacional

NFL: Eagles y Lions chocan en duelo de candidatos de la Conferencia Nacional

Cruz Azul tiene todo en contra ante Tigres, pero sueña con alcanzar la final de la Liga MX Femenil

Cruz Azul tiene todo en contra ante Tigres, pero sueña con alcanzar la final de la Liga MX Femenil

Liga MX Femenil: América y Chivas protagonizan nueva edición del Clásico Nacional en búsqueda de la final

Liga MX Femenil: América y Chivas protagonizan nueva edición del Clásico Nacional en búsqueda de la final

Con apenas 18 años de edad, Coral Bonilla ha ido ganado experiencia en diversos eventos, desde competencias nacionales hasta de carácter internacional, como haber sido medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y cuarto lugar en los Panamericanos de Surf de Lima 2024.

Sin embargo, esos logros vienen también de una fuente de inspiración, su padre: Pablo Bonilla, quien es su entrenador y de quien recibe los mejores consejos. “Siempre está ahí, cuando voy a surfear, él siempre está ahí diciéndome cómo puedo mejorar. Y cualquier cosa que estoy haciendo mal, me dice: ‘ok, ahora puedes hacer esto’. Y está muy bueno porque puedo aprender muy rápido. No todos tienen eso para mejorar. Me gusta mucho”, explicó.

No obstante, Coral también admira a otras surfistas en quienes también se inspira a la hora de estar sobre las olas: “También hay muchas mujeres que son muy inspiradoras, como Carissa Moore y Stephanie Gilmore, que son de las mejores. Y también muchas más como Caitlin Simmers, porque tienen su estilo muy diferente de los demás. Y eso me parece muy chido”.

Bonilla sabe que su trayectoria también es motivación para las futuras surfistas que ven en ella un modelo a seguir, por ello, no duda en mandar un buen consejo: “Que sigan y no tengan miedo, porque si sigues y lo disfrutas, es lo mejor que puedes hacer”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS