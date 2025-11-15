Más Información
Jenni Hermoso, jugadora de Tigres, denuncia amenazas de muerte por parte de un hombre en redes sociales: "Que se le vea bien la cara"
La futbolista española de Tigres Femenil, Jenni Hermoso, volvió a ser víctima de la violencia de género, esta vez por redes sociales, al recibir amenazas de muerte e insultos por parte de un hombre al terminar la semifinal de ida de la Liga MX Femenil contra Cruz Azul.
Con una publicación en Instagram, Hermoso expuso al usuario ezack_mexa, José Isaac García, quien le dejó dos mensajes de odio a la futbolista.
“Pinche puta. Vas a morir hija de puta”, fueron los mensajes que recibió Jenni por parte de este usuario.
La futbolista campeona del mundo con España escribió: “que se le vea bien la cara a esta gente, que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas”, en referencia a la foto de perfil que tiene este usuario, donde se observa a un niño y un bebé en brazos.
