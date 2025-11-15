Más Información

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos restantes de la Semana 11 de la NFL?

Jenni Hermoso, jugadora de Tigres, denuncia amenazas de muerte por parte de un hombre en redes sociales: "Que se le vea bien la cara"

Brasil triunfa en Inglaterra frente Senegal con gran actuación de Estevao

Iván Zamorano confesó que dudó en llegar al América y cómo se enamoró del club: "Es impresionante lo grande que es"

América vs LA Galaxy: Horario y canales para ven EN VIVO partido amistoso

La futbolista española de Tigres Femenil, , volvió a ser víctima de la violencia de género, esta vez por redes sociales, al recibir amenazas de muerte e insultos por parte de un hombre al terminar la semifinal de ida de la Liga MX Femenil contra Cruz Azul.

Con una publicación en Instagram, Hermoso expuso al usuario ezack_mexa, José Isaac García, quien le dejó dos mensajes de odio a la futbolista.

“Pinche puta. Vas a morir hija de puta”, fueron los mensajes que recibió Jenni por parte de este usuario.

La futbolista campeona del mundo con España escribió: “que se le vea bien la cara a esta gente, que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas”, en referencia a la foto de perfil que tiene este usuario, donde se observa a un niño y un bebé en brazos.

