Surf Open League busca generar más ídolos y el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025 luce como gran oportunidad

Cada vez son menos los días en el calendario para que comience la adrenalina dentro del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025, donde —por segundo año consecutivo— se esperan olas increíbles para que el talento mexicano demuestre su potencial en una competencia de nivel internacional.

“Queremos motivar al talento regional y que haya más ídolos mexicanos en el surf; que en 2028, además de Alan [Cleland], tengamos otros nombres y se hagan cada vez más famosos”, comentó Gustavo Duccini, director de la competencia, quien explicó que los preparativos del evento marchan por buen camino y ya comienza a sentirse la emoción por ver a las estrellas del surf atacar las olas.

“Ahora sí empezó a acercarse, ya empiezan a sentirse los nervios de la competencia. Los surfistas ya están inscritos. Mucha gente ya se encuentra con expectativa y nosotros, ya en los últimos preparativos, muy felices por regresar a Cerritos, y esperamos tener olas increíbles como el año pasado”, dijo Duccini, quien destacó que la naturaleza y los paisajes que ofrece la sede convierten al evento en un certamen diferente al resto de los que se organizan.

“Cada lugar no sólo por sus olas, también por el sitio en sí, tiene su propia personalidad, su estilo, tanto de la comunidad como hasta de la fauna, flora y todo el paisaje; entonces, Cerritos lo vuelve muy interesante, porque tiene toda esa vibra turística”, agregó. “Lo que tiene también es que, así como Zayulita y Zicatela, son playas que siembran grandes atletas, grandes surfistas, por su calidad de olas, su esencia con el surf muy fuerte”.