En los Juegos París 2024, el surf tuvo su segunda participación en el programa olímpico y atrajo las miradas de aficionados que, hasta ese momento, no habían sido cautivados por esta disciplina. En particular, el colimense Alan Cleland puso en el radar a México, atrayendo la mirada de mucha afición tricolor.

A poco más de un año de su actuación en la justa olímpica, Gustavo Duccini, director del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025, a disputarse del 20 al 23 de noviembre, considera que el originario de Colima se ha convertido en una fuente de inspiración para las futuras estrellas de este deporte acuático, de las cuales algunas participarán en ese certamen, en Baja California Sur.

“Él [Cleland], por la zona, está inscrito [para Cerritos], pero igual que el año pasado, fue a competir, aunque no necesitaba competir. Él fue a motivar a la gente, a conectar. Esos eventos sirven para lanzar nuevos surfistas profesionales. Él fue sólo para que otros surfistas se motivaran a competir y vieran que, así como él estuvo ahí, ellos también pueden estar”, dijo.

Para Duccini, una de las claves para que un deporte como el surf se consolide, es que existan figuras que se conviertan en un motor de aspiraciones para los competidores más jóvenes y atraigan las miradas. “¿Quieres explotar un deporte en un país? Forja ídolos. Que hoy haya ídolos nacionales hace que más niños quieran practicar, que más personas estén atentas a lo que está pasando en el Tour Mundial de surf, lo que esté pasando en los Olímpicos en la parte de surf”, mencionó.

“Cerritos viene por su segundo año consecutivo, como una etapa del Tour Mundial de la World Surf League, en donde hoy ya tenemos talentos reconocidos y que dan de qué hablar a nivel mundial, como Alan Cleland, Marco Mignot, Sebastián Williams”, agregó.