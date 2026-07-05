Gilberto Mora, Raúl Jiménez y Julián Quiñones fueron los futbolistas de la Selección Mexicana más aclamados por la afición tricolor en el estadio Ciudad de México.

Morita, el Lobo de Tepeji y la Pantera recibieron una fuerte ovación por los 80 mil aficionados que se dieron cita al Coloso de Santa Úrsula.

Antes de que comenzara el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, el sonido local anunció el 11 titular de ambas selecciones y el inmueble de la capital retumbó con fuerza.

Uno a uno se fue mencionando los nombres de los jugadores que Javier Aguirre eligió para iniciar el encuentro ante los Tres Leones.

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Sin duda alguna, todos los elementos tricolores recibieron una fuerte ovación y los aplausos del público presente en el estadio de la CDMX.

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Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallado, Erik Lira, Luis Romo y Roberto Alvarado fueron aclamados por los seguidores mexicanos.

Sin embargo, cuando fue el turno de Gilberto Mora, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, los gritos fueron todavía más ensordecedores.

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Tanto Morita, el Lobo de Tepeji y la Pantera se han ganado a pulso que la afición mexicana se les entregue por completo, gracias a las actuaciones que han tenido a lo largo de la Copa del Mundo.

El volante, el delantero y el extremo han sido de los futbolistas más importantes para México en esta edición del Mundial y la afición les reconoció lo que han hecho en los cuatro partidos que se han disputado.

A diferencia de lo que se vivió cuando el sonido local anunció el 11 titular de la Selección Mexicana, cuando fue el turno del de Inglaterra los abucheos no se hicieron esperar.

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Todos los jugadores del Equipo de la Rosa y el director técnico, Thomas Tuchel, fueron silbados por el público mexicano en el estadio Ciudad de México.

Sin duda alguna, desde antes de que comenzara del encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, la afición mexicana se hizo sentir con fuerza.