Con la misma seguridad que se plantó en la cancha del Estadio Ciudad de México, frente a República Checa, lo hizo ante los medios de comunicación.

El futbolista de los Xolos de Tijuana no se achica ante los escenarios grandes. El Coloso de Santa Úrsula se rindió ante él, luego de exhibición, principalmente en el segundo tiempo y lo tiene claro: la Selección Mexicana está para ser campeona.

"Todavía no me cae el 20. Estamos muy contentos de esto, de avanzar y ahora hay que seguir trabajando. Son rivales complicados los que nos podrían tocar en Dieciseisavos de Final y nosotros queremos seguir avanzando", declaró el juvenil tricolor.

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"La verdad para mí ya es un sueño hecho realidad. Siempre trabajé para estar en un Mundial, en el Estadio Azteca, con mi Selección. Queríamos cerrar con tres victorias y por fortuna así fue", agregó el mediocampista mexicano.

Gilberto Mora Zambrano, el mexicano más joven en jugar como titular en una #CopaMundialFIFA. ✨ pic.twitter.com/ZPOwsI3dir — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

Mora ha estado en el radar de varios equipos europeos. Sus actuaciones en Selección Mexicana como en su club Tijuana, lo tienen como opción real para emigrar al viejo continente; sin embargo, toma la situación con calma.

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"Esto es muy emocionante para todos nosotros, pero yo no estoy pensando en mi futuro. Por ahora sólo quiero estar enfocado en la Selección Mexicana, en el Mundial. Ya después se verá", concluyó Mora.