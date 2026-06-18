Toronto.— Caleb Yirenkyi se convirtió en sepulturero del sueño de Panamá, que acariciaba ya su primer punto en la historia de los Mundiales, pero terminó permitiendo un gol en la agonía, para (1-0) frente a Ghana.

Yirenkyi remató un centro de Brandon Thomas-Asante en el descuento, para que un encuentro rocoso, que prácticamente se había diluido sin ocasiones de gol, terminara con un tanto dramático y extremadamente doloroso para la selección canalera.

Thomas-Asante se desmarcó por la izquierda y centró el balón al área. Yirenkyi lo empujó al fondo de la portería defendida por Orlando Mosquera.

Lee también Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y Portugal viven un gris empate con Congo

La acción desató la euforia de los ghaneses en la cancha y el graderío. En contraste, numerosos panameños lloraban.

En 2018, durante la única aventura mundialista que había tenido, la selección canalera no había conseguido un solo punto.

[Publicidad]

Dirigida entonces por el colombiano Hernán Bolillo Gómez, Panamá sucumbió (3-0) ante Bélgica, frente a Inglaterra (6-1) y contra Túnez (2-1).

Lee también ‘Tala’ Rangel ve a México peleando cosas grandes en el Mundial 2026

Ghana jugó sin el volante Thomas Partey, a quien se le negó la entrada a Canadá, mientras espera un juicio por cargos de violación en Inglaterra.

[Publicidad]

El único disparo a puerta de la primera parte se produjo a los dos minutos, cuando el delantero panameño Cecilio Waterman aprovechó un centro raso de Amir Murillo y disparó desde el centro del área.