Universal Deportes | 18-06-26 | 05:30 | Actualizada | 18-06-26 | 05:30 |

Toronto.— Caleb Yirenkyi se convirtió en sepulturero del sueño de , que acariciaba ya su primer punto en la historia de los Mundiales, pero terminó permitiendo un gol en la agonía, para (1-0) frente a .

Yirenkyi remató un centro de Brandon Thomas-Asante en el descuento, para que un encuentro rocoso, que prácticamente se había diluido sin ocasiones de gol, terminara con un tanto dramático y extremadamente doloroso para la selección canalera.

Thomas-Asante se desmarcó por la izquierda y centró el balón al área. Yirenkyi lo empujó al fondo de la portería defendida por Orlando Mosquera.

Lee también

La acción desató la euforia de los ghaneses en la cancha y el graderío. En contraste, numerosos panameños lloraban.

En 2018, durante la única aventura mundialista que había tenido, la selección canalera no había conseguido un solo punto.

[Publicidad]

Dirigida entonces por el colombiano Hernán Bolillo Gómez, Panamá sucumbió (3-0) ante Bélgica, frente a Inglaterra (6-1) y contra Túnez (2-1).

Lee también

Ghana jugó sin el volante Thomas Partey, a quien se le negó la entrada a Canadá, mientras espera un juicio por cargos de violación en Inglaterra.

[Publicidad]

El único disparo a puerta de la primera parte se produjo a los dos minutos, cuando el delantero panameño Cecilio Waterman aprovechó un centro raso de Amir Murillo y disparó desde el centro del área.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]