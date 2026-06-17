Este miércoles, 17 de junio, Ghana y Panamá iniciarán su camino en el Grupo L de la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

Sigue aquí todas las acciones del partido, en vivo desde el Estadio de Toronto. Mismo que podrá verse a través del pase mundialista de ViX.

Ghana vs Panamá | Las mejores acciones del partido





Universal Deportes 05:48 PM Sin abrir el marcador, se agregan cinco minutos al primer tiempo.

Universal Deportes 05:17 PM Inicia el primer tiempo del partido, correspondiente al Grupo L del Mundial de 2026.

Universal Deportes 05:01 PM Cae fuerte lluvia en el Estadio de Toronto, donde hay una mayoría de afición panameña

Universal Deportes 04:37 PM ¿Por dónde se podrá ver el partido? En tiempo del centro de México, el duelo iniciará a las cinco de la tarde y podrá verse por el pase mundialista de ViX.

¿Cómo llegarán Ghana y Panamá a su debut en el Mundial de 2026?

Panamá comienza este miércoles su andadura en el Mundial de 2026 ante Ghana, un duelo clave para clasificar a la siguiente ronda que los canaleros iniciarán sin su jugador estrella Adalberto Carrasquilla.

Panamá quiere mejorar lo alcanzado en su primera participación en una Copa del Mundo, cuando quedó última en Rusia 2018, tras perder sus tres partidos de la fase de grupos ante Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1).

"No solo es participar y competir, es también tener la posibilidad de hacer historia", aunque "tenemos mucho respeto a Ghana" porque es una selección "con experiencia" mundialista, dijo el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen.

"Tenemos muchas más posibilidades de sacar un buen resultado (...) empezando con el pie derecho podemos soñar en grande", agregó el defensor panameño del Lask de Austria, Andrés Andrade.

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Sin embargo, Panamá llega a la cita con su jugador estrella, el volante de los Pumas de México, Adalberto Carrasquilla, entre algodones por una lesión muscular que sufrió el pasado 24 de mayo durante el partido de vuelta de la final del Clausura de la Liga MX.

Su recuperación se ha convertido en un tema de prioridad nacional porque Carrasquilla es el cerebro encargado de distribuir el balón y de marcar los ritmos en la selección de Christiansen.

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Adalberto Carrasquilla, estrella de la selección de Panamá - Foto: Imago7

El técnico europeo es un defensor del juego de toque "made in Barcelona", donde coincidió en los años noventa con la leyenda holandesa Johan Cruyff, en su etapa de entrenador, y con Pep Guardiola como jugador.

Christiansen confirmó que Carrasquilla, de 27 años, "está bien, por supuesto, no esta al 100 por 100" y por tanto "va a estar en el banquillo" al inicio del partido.

Se espera un duelo con Panamá buscando el dominio de la pelota, ante un rival con un juego más directo y acostumbrado a transiciones rápidas con jugadores muy veloces.

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Frente a Panamá estará Ghana, un equipo entrenado por el portugués Carlos Queiroz, que disputará su quinto Mundial al hilo para igualar el récord del serbio Bora Milutinovic.

Queiroz, contratado a última hora, dispone de un equipo en el que destacan los delanteros Antoine Semenyo del Manchester City de la Premier League e Iñaki Williams del Athletic de Bilbao (España).

"Tengo plena confianza (...) con los chicos que tengo, que son jugadores fantásticos y seres humanos extraordinarios. Todo es posible cuando tienes una munición tan maravillosa en las manos", afirmó Queiroz.

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Aficionados de Ghana, previo al debut de la selección ante Panamá en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Sin embargo, es baja el volante del Villarreal Thomas Partey, a quien Canadá le negó el visado de entrada al país.

El exjugador del Arsenal, de 32 años, será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido.

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Ghana, que disputará su quinto Mundial, buscará superar su mejor participación en la máxima cita del fútbol, la de Sudáfrica 2010, donde las estrellas negras alcanzaron los cuartos de final.

"Vamos a marcar muchos goles" en el Mundial, indicó el delantero Brandon Thomas-Asante, del Coventry inglés.