Georgia vs. España: Horario y canal para ver EN VIVO partido de las Eliminatorias de la UEFA

Sigue el camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026, donde los cupos comienzan a llenarse. Esta mañana, Georgia recibe a España en la Jornada 9 de las Eliminatorias de la UEFA en el Estadio Boris Paichadze.

La escuadra georgiana llega a este duelo con mínimas posibilidades de poder estar en la siguiente Copa del Mundo, ya que se encuentran terceros de su grupo con tres unidades, lejos de las 12 del equipo español y de las 9 que sumó Turquía.

Para poder soñar con un milagroso boleto al repechaje, los georgianos deben de vencer a España y ganarle a Bulgaria en la última jornada, esperando que los turcos no ganen sus juegos restantes y la diferencia de goles sea a su favor.

Por su parte, La Roja ya está más que cerca de amarrar su boleto al Mundial 2026. El combinado español marcha líder de su grupo con 12 puntos, y sellarían su pase en caso de ganar y que Turquía empate o pierda; en caso de que eso no suceda, deberán de esperar hasta la última fecha.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Georgia vs España?