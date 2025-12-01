El duelo de Cruz Azul frente Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 dejó grandes emociones, el partido tuvo fuerte roces entre futbolistas y los propios cuerpos técnicos, los cuales se capitalizaron al termino del mismo teniendo a Gabriel Milito como protagonista.

Todo comenzó en el minuto 85, cuando el árbitro central señaló un penalti a favor del Rebaño Sagrado, decisión que no gustó nada para el banquillo celeste y la cual desató una discusión entre los técnicos de ambos equipos.

Con el partido empatado 2-2, esta oportunidad desde el manchón era ideal para que las Chivas buscarán la victoria y el pase a las semifinales, pero para su mala fortuna, Chicharito Hernández voló el esférico y se perdió una clara de gol.

Así fue la agresión a Gabriel Milito

Una vez finalizado el encuentro, hubo algunos connatos de bronca entre los propios futbolistas, pero el más llamativo fue el que protagonizó el entrenador rojiblanco con otro integrante de La Máquina.

Milito iba acompañado de Paradela, con quien tenía una conversación casual mientras se acercaban al resto de los futbolistas. En un punto, el técnico argentino hace un ademán, llamando a un jugador celeste, quien resultó ser Omar Campos.

El lateral izquierdo cementero se acercó, pero Milito lo tomó del cuello y eso ocasionó que Campos lo quitara a empujones. Segundos más tarde, una persona con indumentaria oficial de Cruz Azul le soltó una cachetada al entrenador de las Chivas, acción que se volvió viral.

Hasta el momento, no existe ningún comunicado por parte de la Liga MX o de alguno de los clubes involucrados.