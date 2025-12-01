Carlos Hermosillo se mofa del Chicharito tras su falla vs Cruz Azul

Chivas se despidió del Apertura 2025 tras caer (2-3) en los cuartos de final ante el Cruz Azul en un duelo con múltiples emociones y que tuvo a Javier Hernández como el principal protagonista tras fallar un penalti en el minuto 86.

La falla del Chicharito lo convirtió en objeto de innumerables críticas en redes sociales por parte de los internautas y de aficionados de las propias Chivas, así como por exfutbolistas o comentaristas deportivos, siendo Carlos Hermosillo uno de ellos.

El exariete del Cruz Azul se burló del histórico delantero mexicano utilizando uno de los múltiples apodos que posee Hernández.

Lee también: ¿Quién es Pol Deportes, el niño que subió un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores?

"Quien le puso ‘Chichadios’ tenía razón porque ‘Chicha, adiós’; yo lo dije, ¿a qué regresas? No te falta dinero", dijo Hermosillo tras la terrible falla del atacante rojiblanco.

De igual manera, en su análisis compartido en redes sociales, Carlos Hermosillo reconoció la gran labor del equipo dirigido por Gabriel Milito y también volvió a criticar a Chicharito, cuestionando su regreso al futbol mexicano.

"¡Pasó Cruz Azul a semifinales, pero también debo reconocer el extraordinario trabajo de Gabriel Milito en las Chivas! La verdad es que la sufrimos para poder avanzar, pero puede ser que sea la suerte del campeón. Lo que sucedió con el Chícharo anoche no empaña su grandísima carrera, pero es algo que yo venía diciendo desde que regresó: ¿Para qué regresabas, Chícharo? ¡Fuiste uno de los más grandes futbolistas de este país!".

Lee también: Donald Trump asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington

¡Pasó @CruzAzul a Semifinales, pero también debo reconocer el extraordinario trabajo de Gabriel Milito en las @Chivas!



La verdad es que la sufrimos para poder avanzar, pero puede ser que sea la suerte del campeón 🏆🍀



Lo que sucedió con el Chícharo anoche no empaña su… pic.twitter.com/tyNSr9QM3T — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) December 1, 2025

Ahora, la continuidad del delantero mexicano con Chivas está en el aire, aunque ha comenzado a surgir información que la directiva rojiblanca no piensa extenderle su contrato, el cual culmina este semestre.